Counter-Strike 1.6 internet tarayıcısı sürümü ücretsiz olarak yayınlandı. Genellikle Doğu Avrupa ülkeleri sunucularının bulunduğu oyunu, hemen şimdi tarayıcılar üzerinde deneyebilirsiniz.

CS 1.6 internet tarayıcısı sürümü, eski oyunu bu sefer indirmeden oynama şansı sunuyor. Bildiğiniz üzere CS 1.6, Türkiye'nin en çok oynanan oyunlarının başında geliyordu. En az PES 2013 kadar devasa bir kitleye hitap eden CS 1.6, bir grup oyuncu tarafından internet tarayıcıları üzerine taşındı.

Yakın zaman önce kullanıma açılan CS-Online.club adresi üzerinden, oyunu tarayıcıdan ücretsiz şekilde oynamanın önü açıldı. Yüzlerce oyuncunun anlık olarak oyunu oynamaya devam ettiği görülürken, Türkiye'den de binlerce kişinin şimdiden siteye akın ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Counter-Strike 1.6 tarayıcı üzerinde nasıl oynanır?

CS 1.6 internet tarayıcısı sürümü ile oyunu oynamak oldukça basit: Sadece hemen solda yer alan indir tuşuna basmanız yeterli. İndir tuşuna bastıktan sonra karşınıza CS-Online.club internet sitesi çıkacak.

Siteye girer girmez, CS 1.6 sunucularının listelendiğini göreceksiniz. Bu listemelerde sunucuların isimlerinin yanı sıra sunucuda kaç oyuncunun olduğu ve hangi haritanın açık olduğu bilgileri de yer alacak.

Oynamak istediğiniz sunucuyu seçtikten sonra ise en sağda yer connect butonuna basmak suretiyle oyuna giriş yapabilirsiniz.

Connect tuşuna bastıktan sonra tarayıcınız bir süre küçük indirmeler yapacak. Bu sırada silahları, haritanın detaylarını ve sunucunun istediği diğer detayları Chrome ya da kullandığınız diğer tarayıcılar arka planda indirip kuracak. İndirme işlemini bir kere yaptıktan sonra benzer sunucuya tıkladığınızda buna gerek kalmadığını göreceksiniz.

Yükleme işlemi biter bitmez oyun açılacak ve seçmek istediğiniz takımı görebileceksiniz. Takımı seçmenizle birlikte oyuna ilk adımınızı atacaksınız ve buradan sonra bildiğiniz CS 1.6 tadında işe devam edeceksiniz.