Dredown, Instagram videoları bilgisayara, telefona indirme sitesi. Profili herkese açık Instagram hesaplarının paylaştığı videoları ister bilgisayarınıza ister mobil cihazınıza (Android/iPhone) tek tıkla indirebileceğiniz harika bir site. Reklamsız ve pratik!

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da beğendiğiniz bir videoyu bilgisayara kaydetmek için bir programa ihtiyacınız yok. Akıllı telefonunuzdan, bilgisayarınızdan Dredown sitesine girip adres satırına Instagram bağlantısını kopyalamanız yeterli. Tek tıkla Instagram videoları .mp4 formatında cihazınıza iniyor. Bu arada Dredown, sadece Instagram değil, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, VK ve diğer video paylaşım sitelerinden indirmeyi de destekliyor.

Dredown​ Özellikleri: