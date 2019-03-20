Gnovies uygulamasında, izlediğiniz ve sevdiğiniz filmlere benzer filmler aradığınızda size öneriler sunuyor.

Yeni bir film izlemek istiyorsanız ve daha önce izlediğiniz bir filme benzeyen filmler izlemek istiyorsanız, Gnovies uygulaması tam size göre bir araç. Alternatif benzer film seçenekleri sunan ve size seçim yapma imkanı sunan uygulamada, önerilen filmler için Beğendim, Beğenmedim, Bilmiyorum seçenekleriyle oy da verebilirsiniz.

Ana sayfada Continue butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda 3 farklı film yazarak bu filmlere benzeyen filmleri listeleyebiliyorsunuz. Dilerseniz tek bir film yazarak da alternatif filmleri görüntüleyebileceğiniz Gnovies uygulamasında yepyeni filmler keşfederek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer siz de film öneri aracı arıyorsanız, Gnovies uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri