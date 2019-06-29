GoDaddy Alan Adı Değerlemesi

GoDaddy Alan Adı Değerleme aracını kullanarak satın aldığınız alan adlarının değerini tahmini olarak öğrenebilirsiniz.

Tüm dünyada getirisi yüksek bir ticaret yöntemi olarak kullanılan domain ticareti ile markalaşmaya uygun alan adlarınızı satabilir ve bundan oldukça güzel miktarlar kazanabilirsiniz. Elinizde iyi olduğunu düşündüğünüz ve satmak istediğiniz alan adları varsa ve ne kadara satacağınızı bilemiyorsanız, GoDaddy Alan Adı Değerleme aracını kullanarak tahmini bir değer öğrenebilirsiniz.