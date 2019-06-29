GoDaddy Alan Adı Değerlemesi

GoDaddy Alan Adı Değerleme aracı ile domainlerinizin tahmini değerini öğrenebilirsiniz.
GoDaddy Alan Adı Değerleme aracını kullanarak satın aldığınız alan adlarının değerini tahmini olarak öğrenebilirsiniz.
Tüm dünyada getirisi yüksek bir ticaret yöntemi olarak kullanılan domain ticareti ile markalaşmaya uygun alan adlarınızı satabilir ve bundan oldukça güzel miktarlar kazanabilirsiniz. Elinizde iyi olduğunu düşündüğünüz ve satmak istediğiniz alan adları varsa ve ne kadara satacağınızı bilemiyorsanız, GoDaddy Alan Adı Değerleme aracını kullanarak tahmini bir değer öğrenebilirsiniz.
Ana sayfada bulunan kutuya alan adınızı yazdıktan sonra Değer Belirleme butonuna tıkladığınızda Tahmini Değer bölümünde alan adınıza biçilen değeri görebilirsiniz. Belirlenen değer ise alan adının içerdiği anahtar kelimeler, alan adı uzantısı vb. kriterlere göre belirleniyor. Buradaki değer tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığından, internette araştırma yaparak veya bu konuda uzman kişilere danışarak tam bir değer belirleyebilirsiniz.