Gramblast - InstaSave Online, Instagram videoları ve fotoğrafları indirme sitesi. Sadece üç adımda profili herkese açık Instagram hesaplarından beğendiğiniz fotoğraf ve videoları kolayca bilgisayarınıza indirebileceğiniz, hızlı, reklamsız, sade bir site.

Instagram video ve fotoğrafları bilgisayara, telefona indirmek için kullanabileceğiniz sitelerden biri Gramblast. En iyi Instagram video ve fotoğraf indiricilerden biri diyebilirim. Instagram’da -herkese açık olmasıyla koşuluyla- beğendiğiniz gönderiyi kendi cihazınızda indirmek için tek yapmanız gereken sitede kutucuğa Instagram adresini yazmak ve Download Gram butonuna tıklamak. Fotoğraflar .jpg formatında, videolar da .mp4 formatında direkt iniyor. Bu arada yurt dışında olanlar için Grambast’in Instagram takipçi, beğeni satın alma, otomatik beğeni gibi servislerinin olduğunu da ekleyeyim.

Gramblast Özellikleri: