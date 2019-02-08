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Gramblast

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Gramblast
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Instagram video ve fotoğrafları bilgisayarınıza indirin.

Gramblast - InstaSave Online, Instagram videoları ve fotoğrafları indirme sitesi. Sadece üç adımda profili herkese açık Instagram hesaplarından beğendiğiniz fotoğraf ve videoları kolayca bilgisayarınıza indirebileceğiniz, hızlı, reklamsız, sade bir site.

Instagram video ve fotoğrafları bilgisayara, telefona indirmek için kullanabileceğiniz sitelerden biri Gramblast. En iyi Instagram video ve fotoğraf indiricilerden biri diyebilirim. Instagram’da -herkese açık olmasıyla koşuluyla- beğendiğiniz gönderiyi kendi cihazınızda indirmek için tek yapmanız gereken sitede kutucuğa Instagram adresini yazmak ve Download Gram butonuna tıklamak. Fotoğraflar .jpg formatında, videolar da .mp4 formatında direkt iniyor. Bu arada yurt dışında olanlar için Grambast’in Instagram takipçi, beğeni satın alma, otomatik beğeni gibi servislerinin olduğunu da ekleyeyim.

Gramblast Özellikleri:

  • Instagram video indirme
  • Instagram video indir PC
  • Instagram videoları bilgisayara indirme
  • Instagram video indirici
  • Instagram fotoğraf indirme
  • Instagram fotoğraf indir PC
  • Instagram fotoğrafları bilgisayara indirme
  • Instagram fotoğrafları bilgisayara kaydetme
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