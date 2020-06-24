Online olarak birden fazla oyuncu ile oynanabilen bir oyun olan Han Savaşları internet tarayıcınız üzerinden oynayabileceğiniz bir oyun, yani herhangi bir indirme ya da yükleme gerektirmemekte. Türkiye’de tamamen Türkçe olarak yayın yapan Han Savaşları dünyada daha birçok ülkede sevilerek oynanan bir yapımdır.

XS Software’in yapımcısı olduğu oyunun orijinal adı Khan Wars’tur ve Türkçe olarak Han Savaşları’na çevrilmiştir. Çoklu oyuncu desteği sunan ücretsiz online strateji oyunu olan Han Savaşları’nı oynamak için sadece üye olmanız yetiyor. Onun dışında ekstra bir yükleme vs. yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Hemen Han Savaşları’na kolayca üye olup oynamaya başlayabilirsiniz.

Han Savaşları’nın amacına ve oynanışına göz attığımız zaman klasik strateji oyunlarında karşımıza çıkan oyun stili aynen Han Savaşları’na aktarılmış durumda. Oyunda kendinize ilk başta küçük bir şehir kuruyor ve oyun ilerledikçe şehrinizi olabildiğince ekonomik ve askeri yönden geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için de oyun boyunca çeşitli madenleri toplamanız ve zenginleşmeniz gerekiyor. Ekonominizi geliştirip şehrinizi büyütürken aynı zamanda Han Savaşları’da yer alan rakiplerinize karşı da üstünlük sağlamaya çalışıyorsunuz.

Oyunda seçmekte zorluk yaşayacağınız birbirinden harika özelliklerle donatılmış tam 11 adet ırk bulunuyor, kısaca o ırklara bakacak olursak;

Bulgarlar: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, savaş sırasında askeri birliklerini iyileştirebilir.

Franklar: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, savaşçı yeteneğine bonus kazanabilir.

Almanlar: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, savaşçı yeteneğine bonus kazanabilir.

Polonyalı: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, savunma yeteneğine bonus kazanabilir.

Bizanslı: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, iyileştirme şansına bonus kazanabilir.

Britian: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, liderlik yeteneğine bonus kazanabilir.

Türk: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, şans yeteneğine bonus kazanabilir.

Litvanyalılar: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, süvari yeteneğine bonus kazanabilir.

Ruslar: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, savaş sırasında bina yıkma seviyesi şansını yükseltir, ek olarak kuşatma yeteneğine bonus kazanabilir.

Japonlar: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, her samurai başarılı savaş sonrası düşman nüfusundan 20 tanesini kendi ordusuna çekebilir.

Moğollar: Birçok farklı ekstranın yanı sıra, her Cengizhan koruması sefer hızını %1 arttırır.

Her ırkında birbirinden güçlü yetenekleri ve özellikleri bulunuyor, önemli olan kendinize en uygun olanı seçip doğru taktikleri uygulayıp başarılı olabilmektir. Bunun yanı sıra her ırka ait özel bir askeri birlik bulunmakta, Örneğin; Türk ırkının özel birliği Yeniçeriler, Japon ırkının özel birliği Samuraylar.

Başarılı ve farklı bir strateji oyunu deneyimi arayan oyuncular için büyük bir fırsat olan Han Savaşları sizi ortaçağın kanlı savaşlarına götürecek, hemen ücretsiz bir şekilde üye olup internet tarayıcınız üzerinden Türkçe olarak oynamaya başlayabilirsiniz.