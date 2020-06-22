Lady Popular, her oyuncunun kendi süper modelini oluşturduğu, kendine has özellikleri bulunan bir tür online oyundur.

Gerçek hayat simülasyonu olarak tanımlayabileceğimiz ücretsiz online oyun Lady Popular, kendine has dünyasında birçok farklı mekan bulundurmaktadır. Oyunculara mini oyunlar, alışveriş merkezleri, evcil hayvanlar ve düellolar sunmaktadır.

Lady Popular nedir?

Kızlar için geliştirilmiş online moda ve tasarım oyunudur. Lady Popular ile kendi göz zevkinize göre seçimler yapabilecekken aynı zamanda gerçek modayı da takip etmiş olacak çıkan en son moda ürünlerden haberdar olacaksınız.

Her zaman değişiklik gösteren modaya ayak uydurmak pek göründüğü gibi kolay olmayabilir ki zaten Lady Popular bunun kolay olmadığını ve bir tür beceri gerektirdiğini sizlere kanıtlamayı amaçlayan başarılı bir yapımdır. Lady Popular’in modadan kastı sadece Giyim – kuşam olarak lanse edilmiyor, oyunda uygulayacağınız makyaj ve aksesuarlarınızda ve hatta dekor tasarım yeteneğinizde sizin ne kadar başarılı bir modacı olduğunuzu gösteriyor.

Alanındaki diğer oyunlardan farklı olarak Lady Popular size evcil hayvanlarınızı da süsleme imkanı sunuyor böylelikle çok daha ayrıntılı bir oyun bizleri bekliyor. Hemen sizde kendi evcil hayvanınızı belirleyip süsleyin onu çok şirin bir hale getirin. Ayrıca evinizi de süsleyip arkadaşlarınızın hayran kalacağı bir yere dönüştürmeyi unutmayın. Lady Popular’e hiçbir indirme işlemi yapmadan doğrudan tarayıcınız üzerinden ulaşabilir ve kolayca oynamaya başlayabilirsiniz.