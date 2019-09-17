Dünyanın en büyük şifrelenmiş e-posta servisi ProtonMail ile e-postalarınızı güvenli bir şekilde gönderebilir ve alabilirsiniz.

1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ProtonMail, uçtan uca şifreleme ile e-postalarınızı güvenli bir şekilde göndermenizi ve almanızı sağlıyor. Kullanıcı gizliliği koruma misyonuyla hareket eden servis ile siz de ücretsiz olarak e-posta hesabınızı oluşturabiliyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

E-postalarınızın üçüncü taraf kişiler tarafından ele geçirilmesini engelleyen ProtonMail, şifrelemeyi otomatik olarak yaparak herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Veri merkezini İsviçre’de kayaların 1000 metre altında barındıran ve İsviçre’nin katı gizlilik yasalarının koruması altına alan ProtonMail servisinde kendiliğinden yok olan e-postalar gönderebilir, şifreli e-posta ve ekler gönderebilir, ProtonMail kullanmayan hesaplara dahi şifre korumalı e-postalar gönderebilirsiniz.