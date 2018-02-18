SpotMyBackup servisiyle Spotify’daki çalma listelerinizi kolayca yedekleyebiliyor ve geri yükleyebiliyorsunuz.

Telefon, tablet, bilgisayar ve diğer ortamlarda bulunan verilerimizi yedeklemek, günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda. Sizin için çok önemli olabilecek belgeler, fotoğraflar, videolar ve diğer dosyaları olası bir kötü senaryoda kaybetmemek için düzenli aralıklarla yedekleme yapmanız gerekiyor. SpotMyBackup servisi de Spotify hesabınızdaki çalma listelerinizi yedekle yebilmeniz için geliştirilen oldukça faydalı bir araç diyebilirim.

Spotify hesabınızda onlarca çalma listesi ve binlerce şarkıya sahipseniz, bunları kaybetmeniz gerçekten kötü hissetmenize neden olabilir. Spotify uygulamasında yedekleme için bir seçenek sunulmadığından, SpotMyBackup servisi ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Spotify hesabınızla giriş yaptıktan sonra çalma listelerinizi ve şarkılarınızı yükleyen serviste Export tuşuna basarak anında yedek dosyasını indirebiliyorsunuz. Daha önceden aldığınız yedeklerinizi ise Import tuşuyla seçerek hesabınıza yükleyebilmeniz mümkün.