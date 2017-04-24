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Whatsapp Mesajlarınızı Siri'den Dinleyin

whatsapp mesajlarınızı siriden dinleyin

iOS 10 güncellemesi ile birlikte iPhone 5’lere veda ederken, daha da dijital bir döneme de adım atmış olduk. Öyle ki, artık Siri, ellerinizin dolu olduğu, araba kullandığınız o kritik anlarda sadece ‘Hey Siri’ komutu yardımıyla, Whatsapp mesajlarınızı sesli okuyabiliyor. iPhone 6 ve üzeri modellerde kullanılabilen bu yeni özellikle, bildirimlerinizi takip etmek daha da kolaylaşıyor.

Hey Siri’ komutunuz açık değilse, iPhone’nunuzun Ayarlar bölümünden, Siri sekmesine girerek, uygulamayı etkinleştirebilir, ana ekran düğmesine basmadan Siri’yle konuşabilirsiniz. Tabi bu arada, Whatsapp’ın son güncellemesini aşağıdaki liklerimizden indirmeyi de unutmayın!

Hey Siri, son whatsapp mesajlarını okusana”, söylemesi çok havalı gibi görünse de, biz yine de uyaralım. Şakacı arkadaşlarınız, gıybet gruplarınız, ya da asabi bir anneniz varsa, iOS’un bu yeni kolaylığını insan içinde kullanmamanızı öneriyoruz. Malum, kimin ne yazacağı belli olmaz, aman diyelim!

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

Uygulamaya Git
WhatsApp Messenger Web
WhatsApp Messenger Web Popüler Ücretsiz Mesajlaşma Servisi

Whatsapp'ı Alternatif Bulut Sistemi Olarak Kullanın

Hangi iPhone'lar iOS 10.3 Güncellemesinden Destek Alamayacak?

Yazar: - 24.04.2017

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