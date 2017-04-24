Whatsapp Mesajlarınızı Siri'den Dinleyin
iOS 10 güncellemesi ile birlikte iPhone 5’lere veda ederken, daha da dijital bir döneme de adım atmış olduk. Öyle ki, artık Siri, ellerinizin dolu olduğu, araba kullandığınız o kritik anlarda sadece ‘Hey Siri’ komutu yardımıyla, Whatsapp mesajlarınızı sesli okuyabiliyor. iPhone 6 ve üzeri modellerde kullanılabilen bu yeni özellikle, bildirimlerinizi takip etmek daha da kolaylaşıyor.
‘Hey Siri’ komutunuz açık değilse, iPhone’nunuzun Ayarlar bölümünden, Siri sekmesine girerek, uygulamayı etkinleştirebilir, ana ekran düğmesine basmadan Siri’yle konuşabilirsiniz. Tabi bu arada, Whatsapp’ın son güncellemesini aşağıdaki liklerimizden indirmeyi de unutmayın!
“Hey Siri, son whatsapp mesajlarını okusana”, söylemesi çok havalı gibi görünse de, biz yine de uyaralım. Şakacı arkadaşlarınız, gıybet gruplarınız, ya da asabi bir anneniz varsa, iOS’un bu yeni kolaylığını insan içinde kullanmamanızı öneriyoruz. Malum, kimin ne yazacağı belli olmaz, aman diyelim!
Whatsapp'ı Alternatif Bulut Sistemi Olarak Kullanın
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