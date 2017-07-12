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Whatsapp Üzerinden Çocuk Pornosu Yayan Çete Çökertildi

whtsapp üzerinden çocuk pornosu yayan çete çkertildi

Akıllı telefonların olmazsa olmazı Whatsapp, sadece mesajlaşma uygulaması olmaktan çıktı ve neredeyse suç örgütlerinin veri tabanı haline gelmeye başladı. İspanya’da ortaya çıkarılan bir suç örgütü, Whatsapp üzerinden çocuk pornosu yaymak suçundan yakalandı.

İspanya Emniyet Müdürlüğü ve Interpol’ün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 15 ülkede çalışan ‘internet profunda’ (derin internet) isimli bir program açığa çıkarıldı. İspanya'da 11, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7 olmak üzere, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Meksika, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Panama, Nikaragua ve İtalya gibi İspanyolca konuşulan 15 ülkede toplamda 50 kişinin göz altına alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Anonymous’un ‘Çocuk Pornosu ile Savaşmak İçin Derin İnterneti Çökertti’ haberini sizlerle paylaşmıştık. Anlaşılan o ki ünlü hacker çetesinin elinden kaçanlar, Interpol’den kaçamadı. Umarız ki, çocuk istismarına yönelik yazdığımız ve okuduğumuz son haber bu olsun.

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

Dünyada En Çok Çocuk İstismarı Sitesi Avrupa'da Tespit Edildi

WhatsApp Birçok Ülkede Haber Kaynağı Olarak Kullanılıyor

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Yazar: - 12.07.2017

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