?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaWhatsApp'a Android O Güncellemesi!

WhatsApp'a Android O Güncellemesi!

whatsapp

Aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp'a yeni güncelleme kapıda. Yeni güncellemeyle birlikte biriyle görüntülü konuşurken, başka birine mesaj yazabileceksiniz.

Henüz Android 8.0 (Android O) için beta sürümünde olan özellik, pek çok kullanıcı için büyük önem taşıyor demek yanlış olmaz. Çünkü aynı anda birden fazla kişiyle konuşmak istediğimizde sadece yazışma yoluyla bunu yapabiliyorduk. Ancak, yeni özellik bu konuda daha rahat olmamızı sağlayacak.

''Picture - in - Picture'' isimli bu özellik, tabiki WhatsApp'ı baştan aşağı değiştirmeyecek. Hatta günlük kullanımında WhatsApp'da konuşma yerine pek çok kişi yazışarak sohbet etmeyi tercih ettiği için, bu özelliği fark etmeyecektir. Ancak, WhatsApp üzerinden konuşarak sohbeti tercih eden kullanıcılar, simge durumuna küçültülmüş bir ekranda video görüşmesine devam edebilecek.

Uygulamanın yeni özelliği ilk bakışta gayet kullanışlı gelebiliyor. Ancak, Android O'da bulunan yeni bir API sayesinde bu özelliğin mümkün olması ile pek çok kullanıcı Android O'ya geçmeden bu özelliği maalesef kullanamayacak. Akıllı telefon üreticileri, telefonlarına kısa süre içerisinde Android O güncellemesini getirebilirse WhatsApp da bu özelliği beta sürümünden çıkaracak.

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir44 MB
WhatsApp Messenger Windows-phone
WhatsApp Messenger Windows-phone Windows Phone İçin Mesajlaşma Uygulaması

İndir79.33 MB
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger Masaüstü için Anlık Mesajlaşa Yazılımı

WhatsApp'ta Canlı Yayında Fabrika Kundakladı!

Çin'de WhatsApp Dosya Paylaşımı Engellendi

Yazar: - 21.07.2017

WhatsApp'a Android O Güncellemesi! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Microsoft Net Karını İkiye Katladı Microsoft Net Karını İkiye Katladı Yazılım ve teknolojinin dev ismi Microsoft, yılın dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği Nisan-Haziran döneminde net kar ve gelirini artırdığını…
Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi: Ripple Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi: RippleSanal paraların yeni gözdesi Ripple (XRP), Bitcoin ve Ethereum’un hemen peşi sıra yükseliyor. Kendini en hızlı ve en ölçeklenebilir dijital… Intel, Qualcomm'u Rekabeti Bitirmeye Çalışmakla Suçladı Intel, Qualcomm'u Rekabeti Bitirmeye Çalışmakla SuçladıMobil işlemci pazarının en büyük üreticisi olan Qualcomm'a bir darbe de Intel'den geldi. Intel şirketi yaptığı açıklamada, Qualcomm'un mobil…
Bundan Sonra İş Arkadaşınız Tatlı Bir Robot Olabilir HBO, Game of Thrones Korsanlarının Peşine Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ