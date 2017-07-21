WhatsApp'a Android O Güncellemesi!

Aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp'a yeni güncelleme kapıda. Yeni güncellemeyle birlikte biriyle görüntülü konuşurken, başka birine mesaj yazabileceksiniz.

Henüz Android 8.0 (Android O) için beta sürümünde olan özellik, pek çok kullanıcı için büyük önem taşıyor demek yanlış olmaz. Çünkü aynı anda birden fazla kişiyle konuşmak istediğimizde sadece yazışma yoluyla bunu yapabiliyorduk. Ancak, yeni özellik bu konuda daha rahat olmamızı sağlayacak.

''Picture - in - Picture'' isimli bu özellik, tabiki WhatsApp'ı baştan aşağı değiştirmeyecek. Hatta günlük kullanımında WhatsApp'da konuşma yerine pek çok kişi yazışarak sohbet etmeyi tercih ettiği için, bu özelliği fark etmeyecektir. Ancak, WhatsApp üzerinden konuşarak sohbeti tercih eden kullanıcılar, simge durumuna küçültülmüş bir ekranda video görüşmesine devam edebilecek.

Uygulamanın yeni özelliği ilk bakışta gayet kullanışlı gelebiliyor. Ancak, Android O'da bulunan yeni bir API sayesinde bu özelliğin mümkün olması ile pek çok kullanıcı Android O'ya geçmeden bu özelliği maalesef kullanamayacak. Akıllı telefon üreticileri, telefonlarına kısa süre içerisinde Android O güncellemesini getirebilirse WhatsApp da bu özelliği beta sürümünden çıkaracak.

İndir33 MB WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

WhatsApp'ta Canlı Yayında Fabrika Kundakladı!

Çin'de WhatsApp Dosya Paylaşımı Engellendi