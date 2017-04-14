Whatsapp'a Sonunda 'Mesajı Geri Alma' Özelliği Geliyor

Whatsapp’a gelmesi uzun süredir konuşulan ‘mesajı geri al’ özelliği, Whatsapp Web ile aynı anda gelecek.

Gönderilen mesajı, ‘geri al’ seçeneği sayesinde kaldıran ve gönderiyi iki tarafın da görmemesini sağlayan özellik, okunmamış mesajlar için de geçerli olacak. Skype kullanıcılarının uzun süredir aşina olduğu bu özellik, @WABetaInfo tarafından paylaşılan bir tweete göre WhatsApp Web 0.2.4077 güncellemesi ile gelecek. Ancak yine ilgili tweete göre özellik, Web’de sadece gönderildikten sonraki ilk 5 dakika içerisinde kaldırılabilecek. Bu da daha eski gönderilerinizi kaldıramayacağınız anlamına geliyor.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hala merak konusu. Buradan, sarhoşken atılmış mesajları karşı taraf okumadan silme hayali kuran tüm sevgili okuyucularımıza sesleniyorum, görünüşe göre 5 dakika içinde ayıldınız ayıldınız, yoksa sonunuz yine hüsran...