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Whatsapp'ı Alternatif Bulut Sistemi Olarak Kullanın

whatsapp bulut sistemi

Telefondan bilgisayarınıza, ya da tam tersi yönde taşıma yapacağınız zaman, tahmin ediyorum Facebook Messenger’ı kendi kendinize mesaj göndererek kullanmışlığınız vardır. Peki, ya Whatsapp’ı da bu şekilde kullanabileceğinizi söylesem, ne dersiniz?

Tabi ki, Whatsapp’da kendi kendinize mesaj gönderilmesi gibi bir özellik söz konusu değil. Ancak geçici bir grup oluşturup, kişileri gruptan çıkardığınızda, elinize çevrimiçi butik bir bulut sistemi kalıyor. Grupta sadece tek başına kaldığınızda kendinize medya gönderebilir, yazı ya da ses kaydı paylaşabilirsiniz. Whatsapp Web sayesinde verileri bilgisayarınıza aktarabilir, ya da sadece gizli bir depo olarak telefonunuzda muhafaza edebilirsiniz.

whatsapp bulut sistemi

"Bir dolu bulut sistemi varken, ne gerek var da Whatsapp’ı kullanacağız?" diyor olabilirsiniz. Uçtan uca şifrelemeyi kullanan Whatsapp uygulaması, diğer uygulamalara kıyasla çok daha güvenli. Üstelik desteklediği bir çok program sayesinde medyanız üzerinde düzenleme yapma imkanı da cabası.

Tamindir, yorulmadan sıkılmadan sizleri düşünmeye devam ediyor. Keşfettiğimiz her yeni kolaylığı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Esen kalın.

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

Uygulamaya Git
WhatsApp Messenger Web
WhatsApp Messenger Web Popüler Ücretsiz Mesajlaşma Servisi

Yazar: - 18.04.2017

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