Whatsapp'ı Alternatif Bulut Sistemi Olarak Kullanın

Telefondan bilgisayarınıza, ya da tam tersi yönde taşıma yapacağınız zaman, tahmin ediyorum Facebook Messenger’ı kendi kendinize mesaj göndererek kullanmışlığınız vardır. Peki, ya Whatsapp’ı da bu şekilde kullanabileceğinizi söylesem, ne dersiniz?

Tabi ki, Whatsapp’da kendi kendinize mesaj gönderilmesi gibi bir özellik söz konusu değil. Ancak geçici bir grup oluşturup, kişileri gruptan çıkardığınızda, elinize çevrimiçi butik bir bulut sistemi kalıyor. Grupta sadece tek başına kaldığınızda kendinize medya gönderebilir, yazı ya da ses kaydı paylaşabilirsiniz. Whatsapp Web sayesinde verileri bilgisayarınıza aktarabilir, ya da sadece gizli bir depo olarak telefonunuzda muhafaza edebilirsiniz.

"Bir dolu bulut sistemi varken, ne gerek var da Whatsapp’ı kullanacağız?" diyor olabilirsiniz. Uçtan uca şifrelemeyi kullanan Whatsapp uygulaması, diğer uygulamalara kıyasla çok daha güvenli. Üstelik desteklediği bir çok program sayesinde medyanız üzerinde düzenleme yapma imkanı da cabası.

Tamindir, yorulmadan sıkılmadan sizleri düşünmeye devam ediyor. Keşfettiğimiz her yeni kolaylığı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Esen kalın.