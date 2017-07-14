Bağlandığınız WiFi ağlarının şifresine kolayca ulaşın.

WiFi Keys, Android cihazınızla bağlandığınız tüm kablosuz ağların şifresini görmek için kullanabileceğiniz WiFi şifre kurtarma ve oluşturma uygulaması.

Kablosuz ağ şifresi öğrenmek dışında ağınıza yabancı kişilerin erişimini engellemek adına kolayca güçlü şifreler oluşturabildiğiniz bir uygulama WiFi Keys. Bildiğiniz üzere Android cihazınızla bir kablosuz ağa bağlandığınız vakit sonrasında tekrar tekrar o ağın şifresini girmek durumunda kalmazsınız. Kablosuz ağın bulunduğu noktaya geldiğinizde cihazınız otomatik olarak o ağa bağlantı sağlar. Tabii ki kablosuz ağı unut derseniz şifreyi tekrar öğrenmek durumunda kalırsınız. WiFi Keys, bir kere bağlandığınız WiFi ağının şifresini hafızasına aldığından bu sorunla karşılaşmıyorsunuz.

Root’lu Android cihazlarla uyumlu olan uygulamayı WiFi şifresi kırma aracı olarak kullanamayacağınızı söylememe gerek yok sanırım.