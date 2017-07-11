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Wild West Online'ın İlk Oynanış Videosu Yayınlandı

Bilgisayarların Red Dead Redemption'ı olarak tanımlanan yeni açık dünya tabanlı online kovboy oyunu Wild West Online'ın grafiklerini ve oyun yapısını gösteren ilk uzun oynanış videosu oyuncuların beğenisine sunuldu.

Hatırlanacağı üzere Wild West Online duyurulmadan önce bu oyunun ekran görüntüleri internete sızdırılmıştı ve ekran görüntülerinin Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüne ait olduğu idda edilmişti. Fakat Wild West Online resmi olarak tanıtılmış ve söylentilere son verilmişti. Yeni yayınlanan video ise bize oyun hakkında detaylı bilgi sahibi olabilme imkanı veriyor.

Videonun başında bize oyundaki kahraman yaratma ekranı gösteriliyor. Oyuncular kahramanlarının cinsiyetini, saç ve ten rengini, yüzündeki izleri tercihlerine göre değiştirebiliyorlar. Ayrıca oyun içinde dükkanları ziyaret ederek kahramanımıza farklı şapkalar ve kıyafetler satın alabiliyoruz.

Wild West Online'da oyuncular kasabalarda ilan panolarına asılı gazeteleri okuyarak görev alabiliyorlar ve ödül avlarına başlayabiliyorlar. Her kasabada yer alan salonlarda ise sosyal aktiviteler bizi bekliyor. Burada içki içebiliyor, kumar oynayabiliyor, diğer oyuncularla kavga edebiliyor, NPC'lerle konuşarak görev alabiliyorsunuz. Etraftaki eşyaları çaldığınızda sizi gören olursa arananlar listesine girebiliyorsunuz ve başınıza ödül konulabiliyor.

Oyundaki görevler için kasabadan ayrılırken atımıza atlıyoruz ve açık dünyada yolculuk ediyoruz. Fakat dilediğiniz takdirde dinlenme kulübelerini ziyaret edebiliyorsunuz. Bu küçük dinlenme noktalarında eşyalar inşa edebiliyor, sandığınıza erişerek yükünüzü boşaltabiliyor ve kıyafetlerinizi değiştirerek harita üzerinde hızlı bir şekilde yolculuk edebiliyorsunuz.

Hem bir FPS oyunu gibi 1. şahıs kamera açısıyla, hem de bir TPS oyunu gibi 3. şahıs kamera açısıyla oynanabilen Wild West Online'ın grafikleri oldukça güzel görünmekte. Oyunun bu sene içinde oyuncuların beğenisine sunulması planlanıyor. Wild West Online'ın kapalı betasına başvurmak için ise oyunun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Vahşi Batı Temalı MMORPG Oyunu Wild West Online Duyuruldu

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Yazar: - 11.07.2017

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