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Windin
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Windin

Windin İndir Hemen İndir

180 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Windin
Windin
Windin
Windin
Windin

iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 3 dakika önce

Bu eşleştirme oyununda rüzgarı da hesaba katmalısınız.

Windin, her yaşta kişinin oynayabileceği obje eşleştirmeye dayanan bulmaca oyunu. Benzerlerinden farklı olarak rüzgarın yönüne göre hareket etmeniz gereken oyunda kısa sürede veda etmemek için satrançta olduğu gibi birkaç hamle sonrasını hesaplamanız gerekiyor.

iOS platformuna özel çıkış yapan bulmaca ve zeka oyununda üzerlerinde şekiller plan taşları eşleştirerek ilerliyorsunuz. Farklı renkte olan taşları yan yana getirmek bir başarı ancak bunu yaparken rüzgarın estiği yönü hesaba katmanız gerekiyor. Rüzgar, çoğu zaman oyunu bozsa da bazı durumlarda işe yarayabiliyor. Ara sıra çıkan gökkuşağı da en büyük yardımcınız. Tabii ki her zaman kendilerini göstermiyorlar.

Alışması kolay ilerlemesi zor bulmaca oyunlarından Windin, oyununuzu sürekli kaydediyor. Dilediğiniz zaman bırakıp kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz böylelikle.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
no-pact
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