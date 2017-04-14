Yeni Windows 10 Güncellemesinde GTA 5 Çökme Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Yakın zaman önce yayınlanan Windows 10 Creator Update isimli yeni güncellemeyi bilgisayarınıza kurduktan sonra, bazı uygulamaların ve oyunların çalışmayı durdurduğunu tecrübe etmeniz mümkün. "GTA 5 açılışta çökme sorunu" gibi baş ağrıtan sıkıntılardan kurtulmanın çözümü ise oldukça basit.

Windows güncellemesinin yayınlanmasının ardından birçok farklı haber kaynağında ve forum sitesinde GTA 5'in açılışta çöktüğüne dair haberler yer aldı. Bunun genel bir sorun olduğu anlaşılırken, oyuncular bu can sıkıcı durum için çözüm arayışlarına da başladılar. Sorunun yaşanmasıyla birlikte bunun GTA 5'in dosyalarından kaynaklı bir hata olduğu düşünülürken, aslında sebebin Windows olduğu ortaya çıktı.

GTA 5 ve diğer Microsoft üretimi olmayan yazılımlar, yeni güncellemeler çıktığında sorun yaşayabiliyorlar. Bunun sebebi de diğer yazılımların kendilerini hemen bu güncellemeye adepte edememesi. Bu sebeple yeni bir güncellemenin hemen ardından sorun yaşadığınız bir uygulama varsa, bunun öncellikle güncellemeden kaynakladığını düşünmeli ve üreticisinin güncellemeyle bütünleşip, uyum sağlayabilen bir yenilik yapmasını beklemelisiniz.

Fakat GTA 5'in sorun yaşamasının sebebi kendisi değil. Eğer oyunla birlikte MSI Afterburner ya da Rivatuner gibi harici uygulamaları da bilgisayarınızda çalıştırıyorsanız, oyununuz çalışmama sebebi büyük ihtimalle bu iki uygulamadan kaynaklı. Öncelikle bu iki uygulamayı en son sürümlerine yükselterek, yeni Windows 10 Creative Update güncellemesine ayak uydurmalarını sağlayabilirsiniz. Eğer bu olmazsa, bir süre daha bu güncellemelerin çıkmasını beklemeniz gerekiyor. MSI Afterburner uygulamasının en güncel haline de aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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