Windows 10 Creators Update Güncellemesini Elle Yapmayın!

Windows 10 Creators Update güncellemesinin çok önemli bir kuralı var. O da güncellemeyi elle yüklememek ve bu işlemin Windows 10'un kendisinin edinerek Windows Update uygulaması ile edinmesini beklemek.

11 Nisan itibarıyla güncellenen Windows 10 sürümleri, birçok ön yükleme almadan Creators Update Güncellemesini kullanmıyor. Bu durum tamamen Windows 10 işletim sisteminin adaptasyon ve güvenlik altyapısıyla ilgili bir durum. Eğer hala güncellemeyi alamamış olan varsa büyük ihtimalle işletim sisteminin ön hazırlıklarının tamamlanmış olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Kümülatif ön güncellemeler tamamlanmadan Windows 10 Creators Update güncellemesini USB ya da benzer cihazları kullanarak edinmek bu yüzden son derece faydasız olarak nitelendiriliyor. Resmim kanalları beklemeden edinilen güncellemeler, sistemlerin çökmesine ve kararsız kalmasına yol açabiliyor. Microsoft büyük bir güncellemenin ön hazırlıklarını oluşturan birçok paket yüklemeler olmadan hazır edinilmiş bir ana güncellemenin zararlı olabileceği hakkında kullanıcıları uyarıyorlar.

Microsoft Windows 10 işletim sistemi uzmanları konuyla ilgili olarak, "Bu sebeplerden dolayı, (tecrübeli bir kullanıcı değilseniz) Windows 10 Creators Güncellemesi otomatik olarak size sunulana kadar beklemenizi öneriyoruz" şeklinde konuşuyorlar.

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