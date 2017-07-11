Windows 10 Nihayet Giriş Ekranında Şifre Değiştirmemize İzin Verecek

Eğer şifreleri aklınızda tutmak sizin için bir eziyete dönüşüyorsa size güzel bir haberimiz var. Windows 10 için yayınlanacak güncelleme ile Windows 10 giriş ekranı şifresi değiştirilebilecek.

Aslında bu özellik son yayınlanan Windows 10 Creators Update önizleme sürümünde kullanılabiliyor. Bu önizleme sürümünde kullanıcılar giriş ekranlarında "I forgot my password" - "şifremi unuttum" seçeneğini görebilmekteler. Bu seçeneğin üzerine tıkladığınızda Cortana ile bütünleştirilmiş bir Windows 10 şifre değiştirme sihirbazı açılıyor ve adımları takip ederek unuttuğunuz şifrenizi farklı bir şifreyle değiştirebiliyorsunuz.

Windows 10'da giriş şifresi değiştirme işi için belli bilgilere sahip olmanız gerekecek. Unuttuğunuz şifreyi değiştirebilmek için Cortana'ya kurtarma e-posta adresinizi, telefon numaranızı veya Microsoft Authenticator doğrulama kodunu sunmanız gerekecek. Yani bu şifre başkaları tarafından kolayca değiştirilemeyecek. Bu bilgileri sunduktan sonra yeni bir şifre belirleyebiliyorsunuz.

Yıllar önceden Windows'un eski sürümlerine eklenilmesi gereken bu özellik için bu kadar geç kalınmasının Microsoft için büyük bir ayıp olduğunu söyleyebiliriz. Binlerce kullanıcı, şifrelerini unuttukları için, Windows giriş şifresini değiştirmek amacıyla alternatif yollara başvuruyor.

Testleri süren bu özelliğin Eylül ayında yayınlanacak yeni Creators güncellemesi ile Windows'un final sürümüne eklenmesi planlanmakta.

Windows 10 Yeni Sürümüyle Bir Sıkıntıyı Daha Aştı