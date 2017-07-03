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Windows 10 Önemli Güncellemelerini Gözümüze Sokacak

Windows 10 Önemli Güncellemelerini Hatırlatacak

Farkında olmadan Windows 10 eski sürümünü hala kullanıyorsanız, Microsoft kararlı sürüm güncellemelerini bundan böyle kullanıcılarına hatırlatarak uyarılarda bulunucak.

Yazılım devi Microsoft, hala Windows 10 sürüm 1507'yi kullanan kullanıcılara bildirim göndermeye başlayacağını ve artık aylık güvenlik düzeltme eklerini güncellemeyenleri uyaracağını bildirdi.

Güncellemelerini yapmamış kullanıcılar, en yeni sürüme geçiş yapmak için uygun sisteme yerleştirilmiş bir uyarı butonu ile durumdan haberdar edilecekler.

Bildiğiniz gibi Microsoft, belli dönemlerde yapılmamış güncellemeler için kullanıcılarını uyarmayı kendine görev edinmiş durumda. Her ne kadar "agresif" olarak eleştirilse de bu durum, uyarı yöntemleri değiştirilerek devam edeceğe benziyor.

Microsoft son zamanlarda işletim sistemine yönelik siber saldırılara karşı sorumluluğu üzerinden atabilmek adına, neredeyse her güncellemeyi kullanıcılarına bildirmeyi kurumsal açıdan da önemli sayıyor. Şirket, OS güncellemeleri hakkında küçük düşürücü eleştiriler almamak ve yeni siber saldırılara da maruz kalmamak için, geliştirilen her çözümü anında kullanıcılarına sunabilmeyi görev edinmiş durumda.

Microsoft'un ana hedefi, PC'leri uzun vadede güvence altına aldığını işaret etmek ve işletim sisteminin uzun yıllar güvenle kullanılabileceğini göstermek. 

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Yazar: - 03.07.2017

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