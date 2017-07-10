?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımWindows 10 Yeni Sürümüyle Bir Sıkıntıyı Daha Aştı

Windows 10 Yeni Sürümüyle Bir Sıkıntıyı Daha Aştı

Windows 10 Yeni Sürümü Bir Sıkıntıyı Daha Aştı

Windows 10, üzerinde eski programlar/uygulamalar kullanıldığı zaman, yüksek çözünürlüklü ekranlarda sık sık sorunlar yaşan kullanıcıların çilesine son veriyor.

Bu sözü ettiğimiz sıkıntılar, özellikle ekranlar arası geçişlerde ortaya çıkabiliyorlardı. Geçtiğimiz hafta Windows 10 için servis edilen 16237 yapısı, Windows 10 işletim sisteminin söz konusu uygulamalara DPI bilgisi iletme biçiminde bir değişiklik yaptı. Artık, Windows 10 16237 yapısı ile beraber kullanıcılar çözünürlüğü değiştirdiklerinde, sıkıntı yaşayan programları kapayıp açarak ekranda bulanık görünme sorununu kolayca bertaraf edebilecekler.

Bunun yanı sıra, Windows 10 16237 yapısı ile uyarı düğmeleri uyarı penceresinin tümünü kaplayacak, bu da uyarıların daha kolay okunmasını ve anlaşılmasını sağlayacak. Windows 10 16237 yapısında emojileri ve benzer ifadeleri kullanmak daha kolaylaştırılmış durumda. Windows 10 16237 kullanırken fareyi emojilerin üzerine götürdüğünüzde, açıklamalarını da görmeniz mümkün kılınmış.

Son bir sürpriz de Microsoft Edge Tarayıcı kullanıcıları için sürüme dahil edilmiş durumda. Edge tarayıcı Edge, artık tüm web sitelerini ve PDF'leri sesli olarak kullanıcısına okuyabilecek. Ancak bu servis henüz Türkçeyi desteklemiyor.

Windows 10 Kullanan İşletmelerin Sayısı 50 Milyona Ulaştı

Windows 10 Cloud Çalışırken Görüntülendi!

Editöre Yaz:
Yazar: - 10.07.2017

Windows 10 Yeni Sürümüyle Bir Sıkıntıyı Daha Aştı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Mass Effect Andromeda Denuvo'yu Bıraktı Mass Effect Andromeda Denuvo'yu Bıraktı Çıktıktan sonra sert eleştirilere maruz kalan BioWare'in son RPG oyunu Mass Effect Andromeda için yayınlanan son güncelleme ile birlikte Denuvo…
Facebook, Mini Bir Şehir Kurmaya Hazırlanıyor Facebook, Mini Bir Şehir Kurmaya HazırlanıyorFacebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, çalışanlarının daha rahat etmesi mini bir şehir kurmaya hazırlanıyor. 2 yıl içerisinde bitmesi planlanan… Yerli Yapım Akıllı Telefon KAAN A1 Raflarda Yerli Yapım Akıllı Telefon KAAN A1 RaflardaNOKIA, SAMSUNG, LG gibi dünya markalarını Türkiye pazarına kazandıran Başarı Ticaret, geçtiğimiz yıl KAAN adıyla piyasaya sürdüğü yerli…
Essential Phone'un Çıkış Tarihi Belli Oldu Hipersonik Uçak Teknolojisi Çok Yakın

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ