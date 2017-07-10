Windows 10 Yeni Sürümüyle Bir Sıkıntıyı Daha Aştı

Windows 10, üzerinde eski programlar/uygulamalar kullanıldığı zaman, yüksek çözünürlüklü ekranlarda sık sık sorunlar yaşan kullanıcıların çilesine son veriyor.

Bu sözü ettiğimiz sıkıntılar, özellikle ekranlar arası geçişlerde ortaya çıkabiliyorlardı. Geçtiğimiz hafta Windows 10 için servis edilen 16237 yapısı, Windows 10 işletim sisteminin söz konusu uygulamalara DPI bilgisi iletme biçiminde bir değişiklik yaptı. Artık, Windows 10 16237 yapısı ile beraber kullanıcılar çözünürlüğü değiştirdiklerinde, sıkıntı yaşayan programları kapayıp açarak ekranda bulanık görünme sorununu kolayca bertaraf edebilecekler.

Bunun yanı sıra, Windows 10 16237 yapısı ile uyarı düğmeleri uyarı penceresinin tümünü kaplayacak, bu da uyarıların daha kolay okunmasını ve anlaşılmasını sağlayacak. Windows 10 16237 yapısında emojileri ve benzer ifadeleri kullanmak daha kolaylaştırılmış durumda. Windows 10 16237 kullanırken fareyi emojilerin üzerine götürdüğünüzde, açıklamalarını da görmeniz mümkün kılınmış.

Son bir sürpriz de Microsoft Edge Tarayıcı kullanıcıları için sürüme dahil edilmiş durumda. Edge tarayıcı Edge, artık tüm web sitelerini ve PDF'leri sesli olarak kullanıcısına okuyabilecek. Ancak bu servis henüz Türkçeyi desteklemiyor.

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