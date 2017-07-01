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Windows 10'a Yüzükle Giriş Yapabileceksiniz

Windows hello

Windows Hello ilginç aletlerle genişlemeye devam ediyor. Yapılan yeni bir açıklama ile MicrosoftToken isimli şirketle birlikte akıllı yüzük üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 

Windows Hello, çok farklı araçlarla işletim sistemine giriş yapılabilmesini sağlayan bir doğrulama teknolojisi. Bugüne kadar parmak izi okuyucu ve kamera gibi ürünlerle çalışan yazılım, bu sefer hiç akla gelmedik şekilde kişiye özel yüzükle çalışacak. 

Kullanıcıların yüzde 80 gibi büyük bir kısmının aynı şifre ile onlarca farklı internet sitesine üye olduklarını belirten Microsoft, bunun güvenlik açıklarına sebep olduğunu da söyledi. Herhangi bir hackerın bir sistemi hacklemesi sonucu ele geçirdiği şifre ile onlarca başka internet sitesindeki hesaplara da ulaşabildiğinin altını çizen Microsoft, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kötü amaçlı kişiler, aygıtınızdan şifreler çalmak veya şifrelerin depolandığı sunucuyu tehlikeye atmak için sosyal mühendislik, kimlik avı veya keylogging tekniklerini kullanabileceğinden, giriş kimlik bilgileri cihazınızı koruma konusunda çok önemli bir katmandır."

Microsoft Hello programı ile kullanıcıların şifrelerini birlikte taşıyabilecekleri bir sistem kurmaya çalıştıklarını söyleyen şirket yetkilileri, Token ile yaptıkları anlaşmadan sonra açıklama da yaptılar: 

"Microsoft, kullanıcıların parola alternatifine geçmelerini sağlamak için Windows Hello'yu tasarladı; hızlı, çevrimiçi tehditlere karşı kurumsal düzeyde güvenlik sağlamak ve Windows Hello deneyimini daha da iyi hale getirmek için Token ile çalışmaktan çok mutluyuz. Basit tasarımı ile Token - kimlik doğrulama sürecinizi gün boyunca düzene sokarak kimliğinizi kanıtladığınız ve koruduğunuz şekilde değiştiren bir biyometrik kimlik halkası - sizi Windows 10 ile sorunsuz şekilde kaynaştırıyor."dediler. 

Windows 10 Hello Güvenlik Uygulaması Bazı Bilgisayarlarda Asla Çalışmayacak

Windows 10 Hello Biyometrik Güvenliği Bakın Nasıl Ciddiye Alıyor

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Yazar: - 01.07.2017

Windows 10'a Yüzükle Giriş Yapabileceksiniz İçin Yorum Yaz

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