Windows 7 ve Windows 8.1 Artık Yeni Nesil CPU'larla Çalışmayacaklar

Eğer üzerinde Windows 7 veya Windows 8.1 işletim sistemi bulunan PC'nizde en son Intel ve AMD CPU'ları kullanıyorsanız, cihazlarınız bundan böyle güncelleme yapamayacaklar. Microsoft, bugün itibarıyla AMD Ryzen ve Intel 7'inci nesil CPU'lara yükseltilmiş donanımlarda, bu işletim sistemlerine verdiği desteği durduğunu duyurdu.

Bunun tek anlamı, artık yeni nesil CPU kullananların, işletim sistemlerini kesinlikle Windows 10'a yükseltmeleri gerektiği. Bu yukarıda adı geçen yeni mimari CPU'ların bulunduğu sistemler, artık hem donanım sürücülerini hem de güvenlik yazılım paketlerini alamayacaklar.

Windows 7 veya Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde bulunan ve güncelleme desteği alamayacak olan CPU'lar şöyle listelendiler;

Intel 7. Nesil "Kaby Lake"

Intel 6. Nesil "Skylake"

AMD Ryzen

AMD "Bristol Ridge"

Qualcomm "8996" (Snapdragon)

Bu listedeki CPU'lardan her hangi birini sistemlerinizde kullanıyorsanız, artık çaresiz olarak PC'nizi Windows 10 işletim sistemine yükseltmeniz gerekecek.

Microsoft, son günlerde gerçekleştirdiği işletim sistemi güncelleme engelleme ve servis vermeme listesine böylece farklı koşullar altında devam etmekte kararlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

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