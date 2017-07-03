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Windows Phone İçin Skype Ölüyor!

Windows Phone için Skype Ölüyor

Teknoloji devi Microsoft, son dönemlerde radikal kararlar alıyor. Şimdi de şirket, Skype'ı Windows Phone dahil olmak üzere eski platformlar için geliştirmeyi bırakıyor.

Microsoft, çoğu zaman mobil kullanıcıları önemsememekle suçlanıyor ve şimdi Windows Phone telefonlarında Skype kullanmak isteyen herkesin şirketi eleştiri yağmuruna tutmak için bir nedeni var. 

Skype, Microsoft'un mobil platformunun en çok kullanılan sürümü olan Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1'i de içeren eski platformlar için öldürülüyor. Başka bir deyişle Microsoft, bugüne kadar Windows 10 Mobile'ın kendisi de dahil olmak üzere pek çok sürümde Skype kullanıcılarını yalnız bıraktı. 

Skype Ne Olacak?

Skype, Windows Phone tarafından desteklenmeyen yeni altyapı ve özellikler ile geliştirilmeye devam ediliyor. Bu nedenle Microsoft'un farklı alanları devreden çıkarıldığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz dönemde yeni bir kullanıcı arayüzü ve birçok yeni seçenekte kazanan platform, önemli yenilikler kazandı. Bu bağlamda, Android veya iOS platformuna geçmek şimdilik en iyi seçenek olarak görünüyor.

İndir1.32 MB
Skype
Skype Sesli ve Görüntülü Konuşma Programı

İndir15 MB
Skype Android
Skype Android Android İçin Sesli Ve Görüntülü Görüşme Uygulaması

İndir28.7 MB
Skype iOS
Skype iOS iPhone, iPod Touch İçin Skype Mobil

Skype'a Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz 6 Ücretsiz Program

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.07.2017

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