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Windows XP'deki Meşhur Masaüstü Fotoğrafının Şimdiki Hali

manzara

25 Ekim 2001'de kullanıma sunulan Windows XP, dünya işletmelerinin yarısından fazlasında hala kullanıyor. Hepimiz o sürümde yer alan manzara fotoğrafını masaüstü olarak mutlaka bir süre kulanmışızdır. Peki, o fotoğraftaki mekanın son halini hiç merak ettiniz mi? 

Önce, meşhor masaüstü fotoğrafının hikayesinden bahsedelim. Fotoğraf,  bir National Geographic çalışanı olan Charles Chuck O'Rear tarafından 1996 yılında çekilmişti. Arkadaşını ziyarete giden O'Rear, yol boyunca gördüğü bu güzel manzara karşısında kayıtsız kalamamış ve kamerasını kuşanıp deklanşöre basıvermişti. Kaliforniya eyaletindeki Sonoma County’den bir kesit olan bu kare zamanla dijital ortamda en çok görüntülenen resim oldu. 

orear-manzara

Bill Gates, bu manzarayı çok beğenerek O'Rear'a -hala sır gibi saklanan- bir ücret ödedi ve fotoğrafın telif haklarını şirketi Microsoft adına satın aldı. Ardından, bu ünlü fotoğraf milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Windows XP sürümünde masaüstü ekran görüntüsü olarak yıllarca bize eşlik etti. 

Günümüzde, o manzaradaki alanın artık bir üzüm bağı olarak kullanıldığı görülüyor; 

manzara-son

Manzaranın eski ve şimdiki hallerini kıyasladığımda, hala aynı yükseklikte ve güzellikte olması beni çok mutlu etti. Yıllar ve doğal yaşam birçok şeyi değiştirdiği gibi; buradaki yeşillik, yerini kahve tonlarına devretmiş ve deyim yerindeyse Bob Ross'un tuvale fırçasını dokundurduğu gibi yepyeni bir atmosfer ortaya çıkmış. 

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