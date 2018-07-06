Anthem, BioWare tarafından geliştirilen ve rol yapma türünde olan bir aksiyon oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkmaktadır.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen BioWare’in yeni IP’si Anthem, daha ilk videosundan kendini belli etmiş ve oyuncuların gözüne girmeyi başarmıştı. Üçüncü kişi bakış açısıyla oynanan bu çevrimiçi çok oyunculu aksiyon rol yapma oyunu, açık dünyasıyla gerçek bir macera vaat ederken, oyuncuların oyun boyunca Freelancer denilen, tam donanımlı zırhlarla mücadele edecekleri söylenmişti.

Farklı özellikleri bulunan devasa zırhların içine giren insanların, çeşitli görevler gerçekleştirdikleri ve bu görevlerin çoğunu arkadaşlarıyla aynı anda yaptıkları Anthem, farklı yapısıyla şimdiden kendine has bir hayran kitlesi toplamayı başarmıştı.

E3 2017’de ilk kez gösterilen ve sonrasında yayınlanan videolarla detaylandırılan yapımda, oyuncular birkaç farklı Freelancer türünde istedikleri gibi gelişecekleri, Ranger türündekilerin daha hızlı ve etkin olmalarına karşın sağlık konusunda geride olacakları, Colossus türündekilerin ise tank rolünü üstnelerek, çevredeki yaratıklara ve düşmanlara saldıracakları söylenmişti.

Tek kişilik yani singleplayer görevleri de olacak Anthem’in 22 Şubat 2019 tarihinde piyasaya sürüleceği söylenirken, oyun için yayınlanan 20 dakikalık oynanış videosunuyla hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.