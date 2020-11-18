AVG Secure VPN ya da AVG VPN, Windows PC, Mac bilgisayar, Android telefon ve iPhone kullanıcılarına sunulan ücretsiz VPN programıdır. WiFi ağınızı koruma altına almak, internette gizli bir şekilde gezinmek için hemen yukarıdaki AVG VPN İndir butonuna tıklayarak VPN programını bilgisayarınıza indirin. 7 gün boyunca VPN servisinin tüm özelliklerini ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

AVG Secure VPN İndir

VPN programları, nereye giderseniz gidin tüm WiFi ağlarında koruma sunar. İster internette geziniyor olun, ister bankacılık işlemlerinizi yapıyor olun, ev ve herkese açık WiFi ağlarında koruma altında olmanızı sağlar. VPN servisleri, çevrimiçi faaliyetlerinizi de gizli tutar. Şifreli bir bağlantı sağlayarak komşularınız, bilgisayar korsanları, internet servis sağlayıcınız ve hatta resmi kuruluşların online ortamda yaptıklarınızı görmemesini sağlar. VPN uygulamaları size dünya çapında kısıtlamasız erişim sunar. Anonim uluslararası sunucular listesinden dilediğiniz ülkeyi seçip oradaymışsınız gibi gezinmenize ve içeriklere erişmenize olanak tanır. AVG’nin VPN programı şu özellikleriyle öne çıkar:

Basit ve güçlü VPN hizmeti: VPN indirin, yükleyin ve tek bir butona tıklayarak güvenli bağlantıyı sağlayın.

hizmeti: VPN indirin, yükleyin ve tek bir butona tıklayarak güvenli bağlantıyı sağlayın. Askeri düzeyde şifreleme : 256-bit AES standartlarındaki şifreleme düzeyi çevrim içi işlemlerinizi meraklı gözlerden korur.

: 256-bit AES standartlarındaki şifreleme düzeyi çevrim içi işlemlerinizi meraklı gözlerden korur. Seçebileceğiniz 50'den fazla konum : Özel yayın sunucuları yolculuklarınız sırasında sevdiğiniz programlardan uzak kalmamanıza yardımcı olur.

: Özel yayın sunucuları yolculuklarınız sırasında sevdiğiniz programlardan uzak kalmamanıza yardımcı olur. 5 cihaza kadar eş zamanlı olarak kullanılabilir: Bu VPN Windows bilgisayarınızın yanı sıra daha birçok cihazda kullanılabilir: Mac, Android ve iOS cihazlarda da kullanabilirsiniz.

olarak kullanılabilir: Bu VPN Windows bilgisayarınızın yanı sıra daha birçok cihazda kullanılabilir: Mac, Android ve iOS cihazlarda da kullanabilirsiniz. 30 gün para iade garantisi: Önce hiçbir şekilde risk almadan deneyin; memnun kalmazsanız, paranız iade edilir. Uğraşmak yok, şart yok.

AVG Secure VPN (AVG VPN), kullanımı kolaydır; sadece üç adımda VPN bağlantısını sağlarsınız: