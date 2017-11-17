Blood Waves eğer bol aksiyonu seviyorsanız oynamaktan keyif alacağınız bir zombi oyunu.

Bize Call of Duty oyunlarının zombi modunu anısatan bir aksiyon oyunu olan Blood Waves'de zombilerle dolu ölüm arenalarına çıkan kahramanların yerine geçiyoruz. Zombiler bize dalgalar halinde saldırırken farklı silahları kullanıyor, tuzaklar kuruyor, para kazanarak silahlar ve cephane alarak hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Blood Waves'de her zombi dalgasından sonra bize belli bir süre veriliyor. Bu süre içinde barikatlar yerleştirebiliyor, tuzaklar kurabiliyor, silah ve mermi satın alabiliyor ve daha önceki dalgalardan sonra hasar gören barikat ve tuzakları tamir edebiliyoruz. Oyunda hem yakın mesafede etkili hem de uzak mesafede etkili silah seçeneklerine sahibiz. Ayrıca zombiler de tek tip değil, kimi uzak mesafeden saldırabilirken kimi tuzakları atlatabiliyor. Bu durum oyuna stratejik bir derinlik kazandırmakta.

Blood Waves'de kahramanınızı ve silahlarınızı geliştirebilmeniz de mümkün. Bolca kan içeren oyunun grafikleri göze hoş görünüyor. Blood Waves'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- Intel i5 2400 veya AMD FX 6350 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce 650 ekran kartı

- DirectX 11

- 4 GB boş depolama alanı