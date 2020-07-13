Brawlhalla PC Oyunu İndir: Destansı platform dövüş oyunu
Brawlhalla, Ubisoft yapımı platform dövüş oyunu. Online veya yerel olarak 8 oyuncuya kadar destansı bir platform dövüşü. Herkese açık, sıradan maçları deneyin veya arkadaşlarınızı özel bir odaya davet edin. Oynaması ücretsiz! Çapraz platform desteğiyle PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve Steam’deki milyonlarca oyuncuyla oynayın.
Brawhalla’da tarihin en büyük savaşçıları, destansı bir güç ve beceri testinde en iyi olduğunu kanıtlamak için mücadeleye giriyor. Güç silahlar ve aletlere sahipsiniz, sahip olduğunuz her silah oynanış tarzını değiştiriyor. Sıralama bazlı online mücadelelere katılabildiğiniz gibi tek başınıza (solo) turnuvalarda mücadele edebiliyorsunuz. Birçok oyun modu var ve en fazla 8 oyuncunun katılabildiği özel maçlar için de birçok seçenek var. Oynayışınızı geliştirebileceğiniz, yeni hareketler öğrenebileceğiniz ayrı antrenman odası da mevcut.
Brawlhalla iOS Oyunu Özellikleri
- Online Sıramalı 1’e 1 ve 2’ye 2 - Düşmanlarla tek başınıza dövüşün veya arkadaşlarınızla takım olun. Seviyenize yakın oyuncularla eşleşin.
- 4’e Karşı 1 - Dört savaşçının girdiği sıradan maçlar ancak sadeece bir kişi kazanabiliyor.
- Özel Odalar - Tüm platformlardan -8’e kadar- arkadaşınızı çeşitli özel maçlara davet edin. 4’e 4, 1’e 3, Herkese Tek ve daha fazlası
- Birçok Oyun Modu - Brawlball, Bombsketball, Bayrağı Ele Geçir, Kung-Foot ve daha birçok eğlenceli parti oyunu modu
- Antrenman Odası - Oyunun inceliklerini öğrenin, kendinizi geliştirin.
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