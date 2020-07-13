Brawlhalla, Ubisoft yapımı platform dövüş oyunu. Online veya yerel olarak 8 oyuncuya kadar destansı bir platform dövüşü. Herkese açık, sıradan maçları deneyin veya arkadaşlarınızı özel bir odaya davet edin. Oynaması ücretsiz! Çapraz platform desteğiyle PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve Steam’deki milyonlarca oyuncuyla oynayın.

Brawhalla’da tarihin en büyük savaşçıları, destansı bir güç ve beceri testinde en iyi olduğunu kanıtlamak için mücadeleye giriyor. Güç silahlar ve aletlere sahipsiniz, sahip olduğunuz her silah oynanış tarzını değiştiriyor. Sıralama bazlı online mücadelelere katılabildiğiniz gibi tek başınıza (solo) turnuvalarda mücadele edebiliyorsunuz. Birçok oyun modu var ve en fazla 8 oyuncunun katılabildiği özel maçlar için de birçok seçenek var. Oynayışınızı geliştirebileceğiniz, yeni hareketler öğrenebileceğiniz ayrı antrenman odası da mevcut.

Brawlhalla iOS Oyunu Özellikleri