Caffeine uygulamasını kullanarak Windows işletim sistemli cihazlarınızın uykuya girmesini önleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızda kilitlenme ve uyku moduna girme sorunları varsa, Caffeine uygulaması ile bu sorunun önüne geçebilmeniz mümkün. Her 59 saniyede bir, herhangi bir tuşa basmayı simüle eden Caffeine uygulaması bu sayede bilgisayarınızın her daim uyanık kalmasını sağlıyor. 59 saniyede bir basılan tuşlar sayesinde bilgisayarınız hala klavye üzerinde çalıştığınızı düşüneceğinden ekranı kilitleme, uyku moduna girme veya ekran koruyucuyu etkinleştirme gibi problemlerle karşılaşmazsınız.

Bilgisayarınızda oynadığınız bir oyun veya uygulama varsa ya da bambaşka bir iş için sürekli bilgisayar başında olmanız gerekiyorsa, tüm bu sorunları ortadan kaldıracağını düşündüğüm Caffeine uygulaması sizin seçtiğiniz aralıklarla da herhangi bir tuşa basma işlevini yerine getirebiliyor.