Chasm, Bit Kid tarafından geliştirilen, kendine has özellikleri bulunabilecek bir tür aksiyon oyunudur.

Chasm, Guidean Krallığı için ilk görevini üstlenen ve görevini yerine getirmek için elinden geleni yapan bir karakterin, heyecan dolu hikâyesini anlatıyor. Bir şövalye olarak kendini kanıtlamak isteyen karakterimizin, krallıkta bulunan ve kapatıldığı söylenen bir madende başına gelenleri oynuyoruz. İlk olarak madenci köyüne giden Chasm’ın başkarakteri, bütün köyün yaratıklar tarafından derinliklere doğru çekildiğini görüyor ve hepsini kurtarmak için kollarını sıvıyor.

Gizemi çözmek ve krallığın bir bölgesine huzuru getirmek adına girdiğimiz mücadele sırasında birçok aksiyon dolu anı sonuna kadar yaşadığımız Chasm, kesinlikle son günlerde piyasaya sürülen en başarılı platform-aksiyon oyunlarının en eğlenceli görünenlerinin başında geliyor. Oyunun özellikleriyse yapımcıları tarafından şöyle sıralanmış: