ClipClip, Windows için ücretsiz pano yöneticisi arayanlara tavsiye edeceğim programların başında geliyor. Ücretsiz pano yönetim programı, birden fazla metni, resmi veya dosyayı panonuza kopyalamanızı sağlar. Windows’un kendi pano yöneticisinden farklı olarak panoya kopyaladığınız tüm öğelere başlık atayabilir ve hatta klasörler halinde düzenleyebilirsiniz.

Windows işletim sisteminin pano yöneticisini işlevsiz buluyorsanız ClipClip’i denemenizi tavsiye ederim. Windows için ücretsiz en iyi pano yöneticisi programları arasında olan ClipClip, panoyu daha işlevsel hale getiriyor. Panoda tek bir öğe yerine istediğiniz kadar öğe tutabiliyorsunuz ve öğeleri kopyalayıp yapıştırırken pencereler arasında geçiş yapmanız gerekmiyor. Pano geçmişinde arama yaparak kayıtlı bir öğeye hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Önemli zaman kazandıran, üretkenliği artıran pano yönetim yazılımının öne çıkan özellikleri şöyle:

Panonuza kaydettiğiniz öğeler dosya olarak hard diskinizde saklanır. Box, Dropbox, OneDrive gibi bulut depolama servislerine kaydedip herhangi bir bilgisayardan panonuzdaki öğelere erişebilirsiniz.

Panonuzda öğeleri klasörler halinde düzenleyebilir, dilediğiniz kadar klasör ve alt klasör oluşturabilirsiniz.

Pano geçmişinden panoda aradığınız öğeyi hızlıca alabilirsiniz.

Sürükle bırak desteği vardır. Panonuzdaki öğeleri düzenlerken zaman kaybetmezsiniz.

Panodaki öğelerin içeriğini dahili editörden değiştirebilirsiniz.

Pano öğelerini Google Drive üzerinden iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Tüm öğeleri bilgisayarınızda veya bulutta farklı yerlerde tutabilirsiniz.

Google Çeviri özelliğini kullanarak öğeleri çevirebilirsiniz.

Windows XP ve üzeri tüm işletim sistemleriyle uyumlu olan pano yöneticisi ClipClip’in kullanımı da çok basit. Öğeleri kopyalayıp Ctrl + V yerine Ctrl + Shift + V tuşlarına basarak panoya yapıştırıyorsunuz.