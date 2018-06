Crying is not Enough, Storyline Team tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir tür üçüncü kişi bakış açılı aksiyon-macera / hayatta kalma korku oyunudur. Kendini bir hayli uzun şekilde tanımlayan Crying is not Enough, adından da anlaşılabileceği üzere oyuncusunu ağlatana kadar korkutmayı amaçlayan bir oyun. Temelde korku oyunu olmasına karşın içerisinde silahlı çatışmalar ya da farklı hikaye detayları bulunan yapım, bu sebeple kendisini aksiyon-macera olarak konumlandırabiliyor.

Oyun, 35 yaşındaki Jacob Helten isimli karakterin başından geçen, inanması biraz güç hikayeleri anlatıyor. Helten’in yakını Claire’in bir araba kazası sonrası hastaneye düşmesiyle başlayan hikaye, Claire’nin hızlıca iyileşmesiyle devam ediyor. Karakter hızlıca iyileşse bile hiç beklenmedik bir şey oluyor ve Claire ansızın hastanede kayboluyor. Jacob Helten ise kaybolan Claire’i aramak için hastanenin her yerini gezmeye başlıyor ve karşısına olmadık şeyler çıkıyor.

Ruhani şeylerden hiç beklenmedik yaratıklara kadar bir hayli farklı düşmanlarla sizi karşı karşıya getiren yapım, başarılı grafikleri ve iyi oturtulmuş oynanışıyla bağımsız yapımlar arasında kendisine daha çıkmadan yer bulmayı başarıyor.