Egress, karakter tabanlı, PvP karşılaşmalarına odaklanan, Dark Souls benzeri oynanışı bulunan bir tür Battle Royale oyunu olarak, Steam’deki yerini almaya hazırlanıyor. Her karakterin farklı özelliklere, silahlara ve oynanış tarzına sahip olduğu oyunda, ekibinizle birlikte başarıya ulaşmak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

Farklı katmanları bulunan şehirde amansızca kapışmaya girdiğiniz Egress, farklı oynanış yapısıyla yeni bir deneyim arayan oyuncular için kesinlikle göz atılması gereken yapımların en başında sıralanabilir.

Egress özellikler

Victorian dönemi, Lovecraft'ın mitolojisi ve Electro-punk'ı birleştiren Lore-dolu alternatif evren.

Çok seviyeli şehir. Evler, mağazalar, barlar, klinikler, kanalizasyon tünellerini ve daha fazlasını keşfedin.

Saldırı ve dodge, yetenek kombinasyonları, karakterlerin güçlü ve zayıf yanları, rolleri ve ekipmanlarına dayalı ayrıntılı savaş sistemi.

Tahsil eserler ve sarf malzemeleri. Karakterin parametrelerini değiştirin, iksirleri, el bombalarını kullanın ve ateşle yolları engelleyin.

Egress sistem gereksinimleri

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: 64 bit, Windows 7 and above İşlemci: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 460 GTX or AMD Radeon 5870 HD series or higher Mobile: NVIDIA GeForce GTX 580M or higher. DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

