Egress, Darks Souls vari oynanışıyla Battle Royale türünü yan yana getirmeye çalışarak, ilginç bir türün ortaya çıkmasını sağlayan bir oyundur.
Egress, karakter tabanlı, PvP karşılaşmalarına odaklanan, Dark Souls benzeri oynanışı bulunan bir tür Battle Royale oyunu olarak, Steam’deki yerini almaya hazırlanıyor. Her karakterin farklı özelliklere, silahlara ve oynanış tarzına sahip olduğu oyunda, ekibinizle birlikte başarıya ulaşmak için elinizden geleni yapıyorsunuz.
Farklı katmanları bulunan şehirde amansızca kapışmaya girdiğiniz Egress, farklı oynanış yapısıyla yeni bir deneyim arayan oyuncular için kesinlikle göz atılması gereken yapımların en başında sıralanabilir.
Egress özellikler
- Victorian dönemi, Lovecraft'ın mitolojisi ve Electro-punk'ı birleştiren Lore-dolu alternatif evren.
- Çok seviyeli şehir. Evler, mağazalar, barlar, klinikler, kanalizasyon tünellerini ve daha fazlasını keşfedin.
- Saldırı ve dodge, yetenek kombinasyonları, karakterlerin güçlü ve zayıf yanları, rolleri ve ekipmanlarına dayalı ayrıntılı savaş sistemi.
- Tahsil eserler ve sarf malzemeleri. Karakterin parametrelerini değiştirin, iksirleri, el bombalarını kullanın ve ateşle yolları engelleyin.
Egress sistem gereksinimleri
- MİNİMUM:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64 bit, Windows 7 and above
- İşlemci: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 460 GTX or AMD Radeon 5870 HD series or higher Mobile: NVIDIA GeForce GTX 580M or higher.
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- ÖNERİLEN:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64 bit, Windows 7 and above
- İşlemci: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 660 GTX or AMD Radeon 7870 HD series or higher
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
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