Exposure, Steam üzerinden satın alabileceğiniz, değişik atmosfere sahip bir korku oyunudur.

Kazakistanlı oyun yapımcısı Radmir Kadyrov tarafından geliştirilen Exposure, aksiyon ve macera ögeleri üzerinden ilerleyen, farklı özelliklere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun yapımcısı tarafından anlatılan Exposure’un hikâyesiyse şöyle: “Korkunç araba kazası karısının hayatını almasından birkaç hafta geçti. Bir mucize tarafından sağ kurtuldu, o gün olanlar hakkında kabuslar ve şüphe duyuyorsunuz. İşten sonra eve gelince, garip hissediyorsun, geçmişini gizleyen şey cevaplamak zorunda olduğun soru.” Oyunun özellikleriyse şöyle sıralanmış:

Sürükleyici Deneyim: Kaybın ve doğal olmayan sessizliğin soğuk atmosferi, eşinizin öldüğü günden evinizi terk etmiyor.

Hikaye Tabanlı Keşif: Geçmişin parçalarını toplayın ve evi keşfederek ve neler olduğuna dair bir resim oluşturarak keşifleri bulun.

Heyecanlı Gizem: Gizemler, bulunan her parça ile kendini gösterecek ama onlara cevabı bulabilir misin?

Görülmemiş Korku: Gizem perdesinin arkasında bulabileceğiniz korku ve korkulara dikkat edin.