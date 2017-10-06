Firi, sunduğu kolaylıkla daha hızlı yazı yazmanıza imkan sağlayan bir yardımcı araçtır. Basit kullanımı ve işlevselliğiyle ön plana çıkan Firi, sadece konuşarak hızlı yazı yazma imkanı sağlıyor. Kolay bir kullanıma ve mükemmel özelliklere sahip olan Firi, mutlaka denemeniz gereken bir uygulama diyebilirim. Uygulamayı kullanmak için bilgisayarınıza firi programını indirmeli ve telefonunuza şifreyi girerek cihazları eşleştirmelisiniz. Daha sonra ise bilgisayarınızda herhangi bir yazı alanı açıp telefon üzerinden konuşarak yazı yazabilirsiniz. Hızlı yazı yazmak için birebir olan bu programı mutlaka denemenizi de öneririm. Yazacaklarınızı sesli olarak konuştuktan sonra "yazıyı gönder" komutu vererek aynı yazıyı bilgisayara yansıtabiliyorsunuz.