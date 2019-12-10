Football Manager 2020 Touch, PC ve mobil platformda en çok oynanan futbol menajerlik oyunlarından biri olan Football Manager 2020’nin sadeleştirilmiş, hızlandırılmış sürümü diyebilirim. Menajerliğin temellerine, taktiklere ve transferlere odaklanan Football Manager 2020 Touch’da 50 ülkeden en iyi 130 lig yer alıyor. Menajerliğini yapabileceğiniz 2500’ün üzerinde kulüp mevcut. Futbol menajerlik oyunlarını seviyor ancak detaylarda boğuşmaya zorladığından oynamaktan vazgeçiyor, sıkılıyorsanız SEGA’nın Football Manager 2020 Touch oyunu tavsiye ederim. Demo seçeneği de mevcut!

Dünyanın en sevilen futbol yönetimi oyunu Football Manager’ın hıza odaklanan versiyonu Football Manager 2020 Touch, hem PC hem de mobilde mevcut. Football Manager 2020 Touch, maç öncesi ayrıntıları ve medya gösterisini atlayarak sezonda hızla ilerlemenizi sağlayan özel sürüm. Tabloda hızla yükselmenizi sağlayan “Hızlı Sonuç” özelliğiyle Maç günlerinde bile hızlıca ilerliyorsunuz.

Football Manager 2020 Touch PC ile Gelen Yenilikler:

Geliştirme Merkezi

Genç takıma yönelik faaliyetlerinizin kontrolü tamamen elinizde. İlk 11'e hazır olana kadar genç yıldızları kulübe geldikleri ilk andan itibaren geliştirin.

Yenilenen Sözleşme Görüşmeleri

Yeni arayüz sözleşmelerin şimdiye kadarki en hızlı ve en kolay şekilde görüşülmesini sağlıyor. Yeni oynatılma süresi terminolojisi, oyuncuların ne sıklıkla oynamak istediğine ve bu istekleri karşılayıp karşılamadığınıza dair net bir bakış sunuyor.

Kulüp Vizyonu

Bir kültür geliştirin, gündemdeki hedefleri gerçekleştirmek için yönetim kuruluyla çalışın ve gelecek sezonlarda ilerleme göstermek üzere kulübünüz için bir yol planlayın.

İyileştirilmiş Grafikler

Yeniden tasarlanan oyuncu ve menajer modelleri, geliştirilmiş ışıklandırma ve yenilenmiş saha görselleri hepsi bir arada en gerçekçi maç deneyimini yaşatıyor.

Altın Nesil ve Rüya Transfer

Açılabilir yeni Altın Nesil ile aynı anda kendini gösteren son derece yetenekli genç oyuncu grubunu garantiye alın veya tek kullanımlık Rüya Transfer ile hayallerinizin oyuncusunu doğrudan kulübünüze transfer edin.