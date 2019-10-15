Football Manager 2020 Windows PC’ye indirip oynayabileceğiniz oynayabileceğiniz en iyi futbol menajerliği oyunlarından biri. Sports Interactive tarafından geliştirilen, SEGA tarafından yayınlanan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2020’de dünya çapında futboldaki en iyi 50 ülkeden biri arasından kulübünüzü seçip yönetiyorsunuz. Türkçe futbol menajerliği oyunu arıyorsanız, Football Manager 2020’yi indirip oynamalısınız.

Football Manager 2020, planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunuyor. Diğer oyunların aksine takip edilecek, önceden belirlenmiş bir son veya senaryosu yok, sonsuz olasılık ve fırsat var. Kulüplerin hikayeleri sizin elinizde. 2500 kulüpten biriyle her seviyede başarıya imza atarak en iyi menajerler arasına girin. En iyi oyuncularla sözleşme imzalayıp geleceği şekillendirin, 500.000’in üzerinde “gerçek” oyuncu ve personeli gözleyin. Hazır taktikler yerine kendi eşsiz taktik vizyonunuzu oluşturun ve bunu antrenman sahasında gerçeğe dönüştürün.

Football Manager 2020 PC ile Gelen Yenilikler

Geliştirme Merkezi: İlk 11’e hazır olana kadar genç yıldızları kulübe geldikleri ilk andan itibaren altyapıda geliştirmenizi sağlar.

Kulüp Vizyonu: Yönetim kurulunun çok daha ötesine gider, transferlere, oyun tarzına rekabet beklentilerine etki edebilir, kulübün kimliğini güçlendirmeye çalışırken çok yıllı hedefleri yakalayabilirsiniz.

Oynatılma Süresi Yol Haritası: Oyuncunun sözleşmesi boyunca o an için ve geleceğe yönelik oynatılma sürecini oluşturarak, yedek oyuncu aşamasından yıldız oyuncu olana kadar her aşama için net bir yol belirleyin.

Teknik Heyet: Yeni roller, tavsiye ve etkileşim ekibini daha önce hiç olmadığı kadar önemli kılıyor. Bölgeler arasındaki daha fazla işbirliği oyunu, tıpkı gerçek hayattaki gibi bir teknik ekip yapısına yaklaştırıyor.

Grafiksel Geliştirmeler: Yeniden tasarlanan oyuncu ve menajer modelleri, geliştirilmiş ışıklandırma ve yenilenmiş saha görselleri şimdiye kadarki en gerçekçi ve en iyi görünümlü maç deneyimini oluşturuyor.

Football Manager 2020 PC Oynanış Detayları

Dünya genelinde futboldaki en iyi 50 ülkeden biri arasından kulübünüzü seçin

2500 kulüpten biriyle her seviyede başarıya imza atarak yeni bir çağ başlatın

En iyi oyuncularla sözleşme imzalayıp geleceği şekillendirin, 500.000'in üzerinde gerçek oyuncu ve personeli gözleyin

Kendi taktik vizyonunuzu oluşturun ve antrenman sahasında bu vizyonu gerçeğe dönüştürün

Bugüne kadarki en sürükleyici ve en akıllı maç motoruyla oynayın

Football Manager 2020 PC Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/Nisan 2018 Güncellemesi veya daha yeni)

İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 - 2.2GHz +

Bellek: 2GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 - 256GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Football Manager 2020 PC Çıkış Tarihi

Football Manager 2020 PC platformuna 19 Kasım 2019’da çıkış yapacak.