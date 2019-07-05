GifTuna uygulaması ile Windows işletim sistemli cihazlarınızda video dosyalarını GIF formatına dönüştürebilirsiniz.

Videodan GIF oluşturmak için kullanabileceğiniz oldukça kolay ve pratik bir araç olan GifTuna, çeşitli videolarınızı kısa süre içerisinde GIF dosyalarına çevirmenizi sağlıyor. Yüksek kaliteli GIF’ler oluşturabileceğiniz uygulamada GIF boyutunu ayarlayabiliyor, FPS ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz.

GIF dosyasının renk ayarlarını da seçmenize imkan tanıyan GifTuna uygulamasında, dönüştürmek istediğiniz videoları önceden kırparak yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Videolarda bir bölümü seçerek GIF’e dönüştürmek istediğinizde yeterli verimi alamayacağınızdan, basit bir kırpma aracı ile o bölümü kırparak yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

Uygulama özellikleri