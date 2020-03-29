GlobalMapper, coğrafi bilgi sistemi sektöründe sıklıkla kullanılan bir yazılım olarak öne çıkıyor.

Haritalar ve jeo-uzamsal veri ile ilgilenen herkesin kullanabileceği ve birçok CAD ve GIS formatını destekleyen oldukça başarılı bir uygulama olan GlobalMapper’da bu formatları birbirine dönüştürme, düzenleme ve daha birçok işlemi gerçekleştirme imkanı sunuyor. 250 coğrafi veri formatını destekleyen uygulamada, kapsamlı analiz ve veri işleme araçları da sizlere sunulyor.

3D veriler, Google Earth desteği, görüntü düzeltme, coğrafi kodlama, veri işleme, GPS takip, raster hesaplama, sayısallaştırma, LiDAR nokta bulutları gibi özellikler sunan GlobalMapper uygulaması rakiplerine göre oldukça düşük maliyetiyle ve kolay kullanım arayüzüyle hem tecrübeli kullanıcılar hem de yeni başlayanlara hitap ediyor. Siz de bu tarz bir CBS yazılımına ihtiyaç duyuyorsanız, GlobalMapper uygulamasının Windows cihazlarınıza indirerek deneme sürümünü inceleyebilir ve sonrasında satın alabilirsiniz.

Uygulama özellikleri

250 CBS formatı

Gelişmiş LiDAR modülü

GPS takip

Veri İşleme

Sayısallaştırma

Raster hesaplayıcı

3D veriler

Google Earth desteği

Görüntü düzeltme

Coğrafi kodlama