Google Translate Desktop, Google’ın çeviri hizmetini masaüstüne taşıyan, ücretsiz indirip kullanabileceğiniz bir program. Google altyapısını kullanan program, kelime ve cümle çevirisini oldukça hızlı, pratik hale getiriyor. İngilizce - Türkçe dahil 53 farklı dilde çeviriyi destekleyen çeviri programı, özellikle yabancı dilde yazılmış makaleleri okurken oldukça faydalı.

Google Çeviri, 100’den fazla dilde metin, konuşma ve web sitelerini çevirmeyi destekleyen harika bir uygulama lakin sadece Android ve iOS platformunda ayrı bir uygulama olarak mevcut. Bilgisayar üzerinde sadece site üzerinden çeviri yapabiliyorsunuz ki; bu da yabancı bir makale olurken okuma deneyimini kötü etkiliyor. Google Translate Desktop, bu eksikliği kapatan çeviri programlarından biri. Yabancı makale okurken anlamını bilmediğiniz kelime veya cümlenin anlamını öğrenmek için tek yapmanız gereken; Ctrl + F1 klavye kısayolunu kullanmak. Seçtiğiniz metin anında istediğiniz dile çevriliyor. Otomatik dil tanıma özelliği sayesinde de dil seçimi yapmakla zaman harcamıyorsunuz.

Windows kullanıcılarına özel hazırlanan Google Translate Desktop, webde kelime ve cümle çevirisini son derece pratik hale getiriyor. İngilizce başta olmak üzere yabancı dilde makale okumayı seven, kelime bilgisi yeterli olmayan kişiler için harika bir çeviri programı; tavsiye ederim.