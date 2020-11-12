House Flipper, mobil (Android APK ve iOS) ve PC platformunda en çok oynanan ev tasarlama oyunu. Popüler simülasyon oyununda evler satın alıyor, tamir ediyor, harap olmuş evleri geliştiriyorsunuz. Sonrasında da satışa çıkarıyorsunuz. Ev yapma, tasarlama, satma oyunu House Flipper’da birçok görev sizi bekliyor. House Flipper Steam’de!

House Flipper İndir

TV kanallarında gösterilen ev yenileme programları House Flipper ile oyun formatında karşımızda. Tek kişilik bir ekipsiniz. Oldukça eski, pis, hasarlı evleri satın alıyor, yenileyip satışa çıkarıyorsunuz. Evi yenilerken ihtiyaç duyacağınız tüm araç gereçlere sahipsiniz. Eve girdiğinizde elden geçirmeniz gereken odalar, alanlar görev şeklinde gösteriliyor. Her türlü tamir, tadilat işini yapıyorsunuz. Görevleri tamamladıkça evinizin değerini artıracak yeni öğelerin de kilidi açılıyor. Görevler zor değil ve süre sınırı bulunmuyor ancak tüm görevleri tamamlamadan ilerleyemiyorsunuz. Bu arada evlerin iç bölümüyle yani iç tasarımla ilgileniyorsunuz.

House Flipper, tek kişilik bir yenileme ekibi olmanız için eşsiz bir deneyimdir. Satın alın, tamir edin ve harap olmuş evleri geliştirin ve karlı şekilde satın!

Kullanacağınız şeyler, bir dizi araç gereç olacaktır. Onları çekiçleyeceğiniz, deleceğiniz, cilalayacağınız ve vidalayacağınız şeylerde kullanın, ayrıca takılacak, tamir edilecek veya temizlenecek şeylerde de kullanabilirsiniz.

Sevdiğiniz iç tasarım ve dekorasyon stillerinin deneyimini yaşayın. Özgürce seçebileceğiniz yüzlerce farklı eşya ile evin içini tasarlayın ve döşeyin. Zevkinizi gösterin!

İç tasarıma bayılıyor ve boş odaları en sevdiğiniz tarzlarda doldurmak istiyor musunuz? Boş bir daire satın alabilir ve dekore edebilirsiniz. Böyle şeylerden sadece mühendisler mi anlar sanıyorsunuz? Tamire ve montajlara odaklanabilirsiniz. "Küçük hareketler, büyük değişimler getirir" görüşünde uzman mısınız? Fiyatı uygun bir ev satın alıp, yapacağınız bazı stil eklemeleri ve öteberi tamirleriyle evi muhteşem hâle getirebilirsiniz.

Ev simsarlığı işinin temel amacı kâr sağlamaktır. Risk almayı sever misiniz? Peki ya yatırım yapmayı? Karınızı hesaplayın ve sizin için en iyi risk/ödül oranını belirleyin.

Ev simsarlığı işi çok zorludur. Yeteneklerinizi geliştirin ve keskinleştirin. Daha iyi araç gereçler alın. Yeni teknikler uygulayarak yatırımlarınızı arttırabilmek ve gelişimini hızlandırabilmek için para kazanın. İyi eğlenceler!

House Flipper Sistem Gereksinimleri

House Flipper oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanım aşağıda listelenmiştir. Minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayarınızla oyunu en düşük ayarlarda oynayacağınızı, Önerilen sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayarınızda oyunu akıcı bir şekilde, donmadan, kasmadan oynayabileceğinizi unutmayın. House Flipper PC sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i3 3.20GHz / AMD Phenom II X4 955 3.2GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 / AMD R7-260X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri