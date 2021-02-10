IObit Screen Recorder, dahili video düzenleyiciye sahip ücretsiz, basit ve kullanımı kolay ekran kaydedici. Windows PC kullanıcıları için ücretsiz ekran kaydetme programı, tam ekranı, belirli bir pencereyi veya seçilen herhangi bir alanı yüksek kalitede (4K destekleniyor) kaydetmeye izin vermekle kalmıyor, mikrofon ve hoparlörlerden aynı anda ses kaydetmeyi de destekliyor. Ücretsiz ekran kaydedici, ekran kaydetme programı arıyorsanız, IObit Screen Recorder’ı tavsiye ederim. Yukarıdaki IObit Screen Recorder İndir butonuna tıklayarak ekran kaydı almak için en iyi ücretsiz kaydediciyi deneyebilirsiniz.

IObit Screen Recorder İndir

IObit Screen Recorder, ücretsiz ekran kayıt programı olarak Windows PC kullanıcılarına hizmet veriyor. Program ile video konferansları web semineleri, dersler, sunumlar vb. kaydetmek için ideal. İmleci vurgulayarak ve tıklamaya animasyon ekleyerek fare tıklama efektleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca kayıt esnasında ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Kayıt süresi sınırlaması yoktur ve videolarınıza filigran yerleştirilmez. İstediğiniz uzunlukta temiz (ses sorunu olmayan) videolar kaydedebilirsiniz. MP4, AVI, FLV, MKV, MOV, TIS ve GIF gibi çok çeşitli video formatlarında kaydetmeyi destekler.

IObit Screen Recorder, ayrıca kaydedilen videoları kırpmanızı, kesmenizi, bölmenizi sağlayan kendi içerisinde bir video düzenleyiciye sahip. Ufak boyutlu bir ekran kaydedici olmasına rağmen, video kaydı ve düzenlemeyi daha verimli kılan GPU donanım hızlandırma teknolojisini de kullanır. Videolarınızı doğrudan YouTube, Instagram, Twitch, Facebook dahil tüm online video platformlarında paylaşmanıza olanak tanır.

Esnek Ekran Kaydetme: Tüm ekrandan küçük bir alana, kaydetmek için ekranınızın herhangi bir alanını seçin. Birden fazla ekran desteklenir. Her detayı kaydedin.

Sesli Ekran Kaydedici: En iyi sesli ekran kaydediciyi deneyimleyin. Arka plan, hoparlör, kulaklığınızın küçük mikrofonundan her ses kaydedilir. Görüntüden sese profesyonel bir kayıt alırsınız.

Gecikmesiz HD Kayıt: Windows için en iyi ekran kaydedici, kare atlaması, gecikme olmadan ekran kaydı almanızı sağlar. 1 saniye 60 kare, tam olarak sunar.

Kayıt Sırasında Ekran Görüntüsü Alma: Video ve sesi kaydederken ekran görüntüsü almanıza izin verir.

Çoklu Çıkış/Giriş Formatı: Depolamak ve istediğiniz başka formatlara dönüştürmek için 12’den fazla çıkış formatı desteklenir.

Kayıttan Sonra Düzenleme: Mükemmel bir ekran kaydedici sadece mükemmel bir ekran kaydı kopyası değil, bundan fazlasıdır. IObit Screen Recorder, size kullanım için engel olmayan temel düzenleme işlevleri sunar. Video veya ses ne olursa olsun, her kare kontrolünüz altında.

IObit Screen Recorder ile Ekran Nasıl Kaydedilir?

IObit Screen Recorder ile 3 adımda ekran kaydı alabilirsiniz;

Tercihi Ayarlayın: Tam ekran veya herhangi bir seçili alanı kaydedin ve diğer ayarları istediğiniz gibi yapın. Ekranı Kaydedin: Kare gecikmesi olmadan ekranınızda neler olduğunu kaydedin. Kaydedin ve Düzenleyin: Videoyu herhangi bir popüler formatta dışa aktarın ve videonuzu düzenleyin.

IObit Screen Recorder son sürüm ile gelen yenilikler;