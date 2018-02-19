KeyCars, bilgisayar üzerinden rahatlıkla oynayabileceğiniz bir yarış-dövüş oyunudur.

Kenney isimli oyun südyosu tarafından geliştirilen ve meraklılarıyla ücretsiz olarak paylaşılan KeyCars, küçük arabalarla birbirimize karşı mücadele ettiğimiz ve sonuna kadar eğlenebildiğimiz bir yapım. Farklı platformlar üzerinde çarpıştığımız ve rakiplerimizi aşağıya itmeye çalıştığımız KeyCars, özellikle PlayStation 2 zamanında oynadığımız kimi yarış temalı oyunların tadını geri getirmesi açısından oldukça hoş.

Tek bilgisayar üzerinden birden fazla oyuncunun oynayabilmesine de imkan sunan KeyCars, kendisine basit ama eğlenceli bir oyun arayan, hem de bu oyunu arkadaşlarıyla oynamak isteyenler için biçilmiş kaftan. Her zaman oynanmasa da arada bir çerez niyetine açılıp, denenebilecek bu yapımı kesinlikle kaçırmayın!