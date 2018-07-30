La Mulana 2, yıllar önce yayınlanan ve oldukça beğenilen La Mulana isimli oyunun devamı niteliğindeki macera oyunudur.

İlk olarak 2005 yılında GR3 Project tarafından geliştirilen Playism tarafından yayınlanan platform-macera oyunu La-Mulana, sadece Japonya bölgesi için piyasaya sürülmüştü. Yaklaşık 7 yıl sonra NIGORO tarafından elden geçirilerek tekrar piyasaya sürülen yapım, yine çok beğenilmiş ve birçok farklı platformdaki oyuncularla buluşturulmuştu. İlk oyunun yakaladığı başarının ardından yeni oyunun hazırlıklarına başlayan NIGORO, yakın zaman önce yaptığı resmi açıklamayla La-Mulana 2’nin çıkış tarihini paylaşmış ve ilk oyunu seven oyuncuları mutlu etmeyi başarmıştı.

Lumisa Kosugi isimli kadın karakterin La-Mulana adı verilen antik bir şehre dair bilinmeyenleri keşfe çıktığı bir hikayeyi oyuncularla paylaşan ilk oyunun ardından çıkmaya hazırlanan ikinci oyunun ilk oyunun devamı olacağı ve Lumisa Kosugi’nin yaşadıklarının anlatılmaya devam edileceği belirtildi.

Yine canavarlar, büyüler ve türlü zorluklarla karşı karşıya kalacak olan Lumisa Kosugi’nin La-Mulana’nın ötesine yer alan Eg-Lana bölgesine geçeceği ve burada yine durmak bilmeyen bir mücadelenin ve kavganın içerisinde kendisini bulacağı söylenenler arasında yerini aldı.