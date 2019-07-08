Lords Mobile, mobil platformun ardından masaüstüne çıkış yapan oldukça popüler gerçek zamanlı MMO strateji oyunu. Dünyanın dört bir yanından 300 milyona yakın oyuncusu bulunan online strateji oyunu LORDS MOBILE, Steam’de de ücretsiz!

Android, iOS sonrasında da Windows PC kullanıcılarına merhaba diyen popüler strateji oyunu Lords Mobile’da kendi imparatorluğunuzu kuruyor, birliklerinizi eğitip savaşa hazırlıyor, düşman birimlerini yok edip savaşçılarını ele geçiriyorsunuz. Eşsiz beceri ve karakterlere sahip kahramanların yanı nda eğitip yoldaşınız yapabildiğiniz korkunç canavarlardan ordu kurup ister tek başınıza ister müttefiklerinizle birleşerek canlı savaşlara giriyorsunuz. Bu arada oyun açık dünya. Milyonlarca oyuncu sizi bekliyor. Diğer oyuncuları görüp konuşup savaşıyorsunuz.

Lords Mobile Özellikleri

Açık dünya mobil oyun (Milyonlarca oyuncuya katılın)

Arkadaş bulun (Müttefiklerinizle birleşin ve savaşa birlikte gidin)

İmparator olup hükmedin (Tahtı ele geçirmek için savaşın)

Güçlü kahramanlar (Eşsiz beceri ve karakterlere sahip kahramanları kiralayın ve geliştirin)

Stratejinizde uzmanlaşın (Rakiplerinizi devirmek için farklı stratejiler uygulayın)

Canlı savaşlar (Harika grafikler eşliğinde gerçek savaşı deneyimleyin)

Krallık değiştirme (Tek tıkla imparatorluğunuzu yeni diyarlara yerleştirin)

Yolunuzu seçin (Seçime bağlı farklı sonlar)

Yoldaş çağırma (Korkunç canavarlarla anlaşma yaparak onları yoldaşınız yapın)

Lords Mobile PC Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Intel Core i3 eşdeğer

Bellek: 2048 MB RAM

Ekran Kartı: 128MB Video Card (DirectX 10)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 1024 MB kullanılabilir alan

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