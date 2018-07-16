Mothergunship, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden rahatlıkla açılabilecek bir tür aksiyon oyunudur.

MOTHERGUNSHIP, FPS türü ile kurşun-cehennem gerilimini ve video oyunlarında görülen en büyük silah özelleştirme seçeneklerinden birini getirir. Üst düzey cephaneliğinizi donatmanız ve Dünya'yı fetheden bir robotik uzaylı armadayı yenmeniz size kalmıştır. Hiçbir makul insanın kaldıramadığı zırhlı silah canavarları, devasa patronlarla savaşın ve MOTHERGUNSHIP'i yok etmek için filonun kalbine giden yolda savaşın!

MOTHERGUNSHIP’in en önemli özelliği sizi tam bir kaosun içerisine sokması. Her taraftan yağan mermilerin yanı sıra devasa patlamalar ve üzerinize gelen onlarca düşmanla birlikte tam bir aksiyonun ortasında kalabilirsiniz. Bu sebeple sonuna kadar kişiselleştirdiğiniz silahlarınızla birlikte düşmanlarınızın üzerine koşmalı ve önünüze çıkan her şeyi yok etmelisiniz. Farklı yapısıyla dikkat çeken oyunun sistem gereksinimleriyse şöyle:

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB DirectX: Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

