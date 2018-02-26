Mulaka, Steam üzerinden satın alıp, Windows tabanlı bilgisayarlarınız üzerinden oynayabileceğiniz bir aksiyon-macera oyunudur.

Herkesin bildiği Yunan ve Norse mitolojisini bir tarafa koyarsak, aslında bugüne kadar yaşamış bütün kadim kültürler, kendi mitolojilerini oluşturmayı başarmışlar. Yunan mitolojisi klasik edebiyata ve tiyatroya kaynaklık etmesi sebebiyle çokça konuşuluyor olsa da Meksika'nın kuzeyinde yaşayan Tarahumara gibi kültürlerin ortaya çıkardıkları mitolojik ögeler de kesinlikle anlatmaya ve dinlemeye değer hikayeler barındırıyorlar. Buradaki potansiyeli gören Lienzo da Mulaka isimli oyunuyla bizlere Tarahumara mitolojisini anlatmaya geliyor.

Oldukça hoş ve pastel bir grafik tarzı benimseyen stüdyo, Mulaka ile birlikte oyunculara sağlam bir aksiyon sunacak olmasının yanı sıra karakterimizin başından geçen olayları detaylı şekilde anlatmasıyla macera türüne de yaklaşıyor. Keza oyunlarını aksiyon-macera olarak tanımlayan yapımcılar, asli görevlerinin Tarahumar kültürünü ve mitolojisini anlatmak olarak belirlediklerini de söylüyorlar. Haliyle Mulaka, mitolojik ögelerin arasında dolanan, derin hikayesiyle bizlere eski kültürleri anlatan ve tüm bunları yaparken, başarılı görsellerle desteklenen ebir aksiyon sunmasıyla kesinlikle denenmesi gereken oyunlardan bir tanesi olmayı başarıyor.