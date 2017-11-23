My Free Zoo yediden yetmişe her yaştan oyuncuya hitap eden bir hayvanat bahçesi oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu simülasyon oyunu sayesinde kendi sanal hayvanat bahçenizin sahibi olabiliyorsunuz. Birçok farklı hayvan türünü hayvanat bahçenize yerleştirebilir, ziyaretçilerin gönlünü fethedebilirsiniz.

My Free Zoo'da hayvanat bahçemizi açarken tavşan, keçi, koyun gibi sık rastlanan hayvanlarla işe başlıyoruz. Ziyaretçiler geldikçe para kazandığımızda ise hipopotam, gergedan, flamingo gibi egzotik hayvanları hayvanat bahçemize yerleştirebiliyor, daha da çok ziyaretçi elde ederek hayvanat bahçemizi genişletip güzelleştirebiliyoruz.

My Free Zoo içinde bizi farklı görevler bekliyor. Bu görevleri tamamlayabilmek için hayvanat bahçemizde belli düzenlemeleri yapmalı, onu güzelleştirerek ziyaretçilerin ilgisini çekmemiz gerekiyor. Dilediğiniz zaman hayvanat bahçenizdeki hayvanlarla da oynayabiliyorsunuz.

My Free Zoo'yu oynayabilmek için bilgisayarınızın şu özelliklere sahip olması gerekiyor:

- Windows 7 işletim sistemi

- Pentium 4 işlemci

- 2 GB RAM

- 600 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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